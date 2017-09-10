Число жертв землетрясения в Мексике достигло 90 человек

10 сентября 2017, 13:21 Комментарии

В Мексике жертвами мощнейшего за последнее столетие землетрясения стали уже 90 человек, передает РБК со ссылкой на Reuters.

​По словам представителя государственного органа гражданской защиты Хесуса Гонсалеса, в южном муниципалитете страны Оахаке погиб 71 человек. Местные власти добавляют, что по меньшей мере 15 человек скончались в соседнем штате Чьяпас, еще четверо погибли четыре местных жителя в северном муниципалитете Табаско.

Ранее президент страны Энрике Пенья объявлял о 65 погибших. В настоящее время в стране действует трехдневный траур.