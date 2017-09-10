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Число жертв землетрясения в Мексике достигло 90 человек

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366074_ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446996-ru.html

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Исаков: Договоренности, достигнутые по Кумтору, заложат основу для сохранения экологии на руднике

10 сентября 2017, 13:21       Комментарии

В Мексике жертвами мощнейшего за последнее столетие землетрясения стали уже 90 человек, передает РБК со ссылкой на Reuters.
​По словам представителя государственного органа гражданской защиты Хесуса Гонсалеса, в южном муниципалитете страны Оахаке погиб 71 человек. Местные власти добавляют, что по меньшей мере 15 человек скончались в соседнем штате Чьяпас, еще четверо погибли четыре местных жителя в северном муниципалитете Табаско.
Ранее президент страны Энрике Пенья объявлял о 65 погибших. В настоящее время в стране действует трехдневный траур.

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