Лучший продавец недвижимости на Wall Street — история успеха парня из КР

10 сентября 2017, 13:23 Комментарии

Тимур Моун работает на Манхэттене продавцом элитной недвижимости, помогает детям, болеющим раком и входит в рейтинг лучших продавцов на Wall Street. В будущем планирует стать миллиардером, развить в Кыргызстане туризм и медицину, а в прошлом продавал сахар и арбузы на рынке, чтобы помочь семье.

- Расскажите о своем переезде в США. Сложно было освоиться?

- Я улетел в Америку после "тюльпановой революции". Там жила моя мама - она стоматолог. Поступил в медицинский университет, чтобы пойти по ее стопам. Однако медиком не стал - меня занесло в сферу недвижимости. Работаю риэлтером третий год. Продаю и сдаю в аренду квартиры на Манхеттене.

Поначалу сложностей не возникало. Разве что я не очень хорошо знал английский язык.

- Сколько стоила самая дорогая квартира, которую вы продали? И сколько вы заработали на ее продаже?

- 1 миллион 400 тысяч долларов. Я получил определенный процент от этой суммы. У меня нет фиксированной зарплаты. Получаю только проценты от продаж.

- Среди ваших покупателей были кыргызстанцы, которые купили или арендовали квартиру на Манхэттене?

- Еще не было, но недавно мне звонили ребята из Кыргызстана, которые работают в Калифорнии разработчиками в сфере IT-технологий. Хотят купить квартиру в Нью-Йорке за миллион долларов. Имен не назову, но знаю, что это их кровно заработанные деньги. Вообще, кыргызстанцы молодцы.

Часто вижу ребят, которые вкалывают до седьмого пота и помогают своим семьям. Прочитал в одном авторитетном финансовом издании, что Кыргызстан занимает пятое место по отправке денег на Родину. Это здорово.

- Чем наш народ отличается от американского?

- Различий много, но я подчеркну самое важное. В первую очередь, разное отношение к детям и семье. К примеру, родится ребенок в кыргызской семье, все внимание будет приковано к нему. У американцев с этим дела обстоят иначе. Родила женщина ребенка, наняла няньку и дальше пошла работать. А еще я люблю наш народ за отзывчивость и стремление помогать друг другу.

Мы спокойно можем остаться жить у какого-нибудь родственника что в Кыргызстане, что за границей. Американцы тяжело к этому относятся. Как минимум, нужно предупредить о своем визите за долгое время и не надоедать хозяину дома. В Нью-Йорке дорого жить и квартиры небольшие, а американцы в первую очередь ценят свой комфорт, сами понимаете.

- Насколько я знаю, в детстве вы продавали арбузы на рынке, сахар на "Дордое". Как ваша мама к этому относилась?

- Она меня поддерживала. Мама с самого детства приучила меня и братьев к самостоятельности. В детстве на летних каникулах мы продавали арбузы и сахар. Зарабатывали на свои расходы, помогали семье.

Когда я переехал в Америку, мама посоветовала мне пойти на плавание. Я возмутился, ведь я умел плавать, но все же послушал ее и пошел учиться. Вскоре это переросло в работу. Одно время я работал спасателем в бассейне при детском лагере. Мне хорошо платили. Чуть позже стал учить детей биологии в этом же лагере.

- Ого, неожиданно! Вы спасали людей?

- Да, бросался в воду и вытаскивал тонущих детей. Как-то спас в хлам пьяного человека.

- Часто вижу в вашем инстаграме публикации, из которых ясно, что вы покупаете дорогие вещи в лакшери- бутиках. Риэлтеры в Нью-Йорке так хорошо зарабатывают?

- Это подарки для клиентов. Таким образом я благодарю своих покупателей. В нашей профессии очень важно удержать клиента, чтобы в будущем и он, и его близкие или знакомые обратились за услугами только к тебе. В каком-то смысле это работа на имидж.

Когда я только начинал, у меня не было денег даже на еду. Да что там, я не мог купить себе бутылку воды! Как-то мне довелось поговорить целых 30 секунд с самым крупным строителем небоскребов - Ларри Сильверстином. Он сказал мне: "Молодой человек, секрет успеха - это трудолюбие. Успехов вам".

Эта была именно та фраза, которую мне вдалбливали в голову мама и бабушка. Я стал работать по 15 часов в сутки. Через какое-то время я получил награду в номинации - Лучший продавец года на Wall Street. Нью-Йоркская газета написала обо мне статью. В любом деле успех придет только через честный изнурительный труд.

- Людей спасаете, квартиры продаете, активно занимаетесь спортом. Откуда столько энергии и желания жить, при таком бешеном ритме мегаполиса и непростой работе?

- Заслуга мамы. Она мое вдохновение и мотивация.

Мой распорядок дня таков. Встаю в 5 утра, занимаюсь спортом, будь то бег или зарядка. Во время зарядки читаю или слушаю что-нибудь полезное - ни минуты покоя. (смеется). В 7 утра я уже на работе. В офисе сидеть не люблю, весь день бегаю по городу, ищу квартиры и клиентов. Так может продолжаться до 12 ночи. Ненавижу терять время, мне всегда нужно быть чем-то занятым - это делает меня счастливым.

- Работа-работой, но ведь и отдыхать надо. В каких странах вы успели побывать?

- Когда появляется свободное время, провожу его с семьей и друзьями. Я был в Италии, Франции, Пуэрто-Рико, Исландии. Кстати, насчет Исландии! Во время моего путешествия по этой стране, я удивлялся, насколько она похожа на Кыргызстан. Нет, Кыргызстан лучше. Главные преимущества нашей страны - это чистейший воздух, красивейшие горы, озера, реки и приятный климат, а вот в Исландии очень холодно.

У нас огромный потенциал. Если серьезно взяться за развитие туризма, я вас уверяю, в страну бешеным потоком потекут американские доллары. Все туристы мира будут наши! Мечтаю построить в Кыргызстане огромное футбольное поле, стадионы, дорожки для пробежек. Причем обязательно в горах. Представьте, какой кайф заниматься спортом, вдыхая чистый горный воздух.

- И вот мы плавно перешли к моему главному вопросу. Как-то вы упомянули в интервью местному изданию, что хотите построить в Кыргызстане универсальный спортивный комплекс международного класса на 5000 мест. Что, кроме этого, по вашему мнению, необходимо нашей стране?

- Анестезиологи в штатах зарабатывают около 250 тысяч долларов в год. Хирурги в разы больше. Также медсестры в Америке зарабатывают большие деньги. Люди со всего мира едут в Америку, чтобы лечиться. Я это к тому, что нам нужно, как и в случае с туризмом, сделать упор на медицину. Построить замечательный университет, в котором взрастят профессионалов.

Зачем людям лететь в Америку, Европу и т.д., если будет Кыргызстан с современными технологиями, сильными врачами и хорошими условиями для лечения? Необходимо упростить визовую систему. А главное, детей лечить бесплатно. Кыргызстанцы очень упрямы и трудолюбивы. Дайте им цель, возможности, и они покорят любую вершину.

- А вы женаты?

- Нет.

- А жениться хотите на иностранке или здесь, в Кыргызстане?

- Жениться хочу на кыргызке. Хочу, чтоб будущая жена родила мне 10 детей - целую футбольную команду. (смеется).

Недаром говорят - за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. От будущей супруги мне нужны поддержка и желание творить чудеса на пару со мной.

- Как-то вы организовали благотворительный вечер в пентхаусе стоимостью почти 9 миллионов долларов в поддержку ребенка, победившего рак. Расскажите об этом.

- Мой младший брат умер от рака. В память о нем я решил организовать благотворительный ужин. Полученные средства передали в местный благотворительный фонд. Они в свою очередь передали деньги маленькому Джексону, который боролся с раком.

Мне не удалось спасти своего брата, поэтому я обязан спасти других детей.

- По чему в Кыргызстане вы скучаете больше всего?

- По еде.

- Возможно в Нью-Йорке открыть бизнес, имея в кармане всего 10 тысяч долларов?

- Да, если есть мозги и желание зарабатывать. К примеру, мой хороший друг из Казахстана купил дрон, хорошую камеру, вложил в это несколько тысяч долларов. Я предложил ему работу. После меня другие стали нанимать его. Прошло пять месяцев, от заказов нет отбоя. Главный инструмент - социальные сети и талант. Таких примеров много.

Я приехал на родину не только отдохнуть. Хочу предложить ребятам из Кыргызстана работу в Нью-Йорке. Вариантов и идей полно. Мне важно помочь нашей молодежи построить хорошую карьеру в Америке. Тимур Моун открыт к сотрудничеству!

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