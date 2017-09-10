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Предвыборная кампания С.Жээнбекова началась с поездки на альтернативную дорогу Бишкек-Ош

 

Фотографии: kabar.kg

         

Источник:
http://kabar.kg/news/predvybor...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446994-ru.html

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10 сентября 2017, 13:03       Комментарии

Бишкек, 10.09.17 /Кабар/. Кандидат в президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбековсегодня начал свою агитационную кампанию со встречи с избирателями на участке 194-км строящейся альтернативной дороги Север-Юг. С.Жээнбекова на этом участке встретила колонна всадников - его сторонников.
Кандидат в президенты КР в своем выступлении отметил значимость этой дороги, которая символизирует единство Кыргызстана. Он подчеркнул, что данный участок дороги находится в географическом центре страны.
"Я неспроста решил начать свою предвыборную кампанию именно с этого места. Данное место встречи является географическим центром Кыргызстана. На востоке раскинулась наша жемчужина - несравненный Иссык-Куль. На юге – солнечный Ош и Джалал-Абад. И живописный Баткен, который славится знаменитым медовым урюком. Вот величественный Тенир-Тоо, белоснежными вершинами упирающийся в голубой небосвод. А на той стороне - широкие просторы Чуйской долины. Далее – знаменитый Талас, куда вернулся Манас Великодушный, чтобы сложить голову на алтарь служения народу", - подчеркнул С.Жээнбеков.
Он отметил, что в свое время инициатива президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева о строительстве этой дороги подверглась критике. "А теперь все мы видим, какое оживление царит вдоль новой трассы, какой рабочий настрой у людей! Строить дороги - богоугодное дело. Эта дорога станет стезей согласия и единства. Поставит надежный заслон делению на север и юг. Укрепит единство Кыргызстана. Поэтому здесь находятся мои сторонники со всех областей Кыргызстана", - сказал С.Жээнбеков.
На встречу с кандидатом в президенты С.Жээнбековым приехали его сторонники со всех областей республики, представители интеллигенции, культуры и спорта, общественные деятели и политики. Среди них - академик Миталип Мамытов, спортсмены, призеры международных соревнований Айсулуу Тыныбекова, Руслан Тумонбаев, генерал Садырбек Дубанаев, народный артист КР Улукмырза Болотов, местные жители. Всего на встрече присуствуют около 3 тысяч человек.

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