В Мексике оплакивают жертв стихии

10 сентября 2017, 12:36 Комментарии

В Мексике прошли похороны жертв разрушительного землетрясения, сильнейшего за последние 85 лет, которое произошло здесь в пятницу. По последним данным, стихия унесла жизни 65 человек, сообщает Евроньюс. В стране объявлен трёхдневный траур.

Спасатели продолжают расчистку завалов, но уже не ожидают, что смогут обнаружить выживших. Ведутся также работы по восстановлению нарушенного водоснабжения и разорванных линий электропередачи. Между тем, многие местные жители, чьи дома не пострадали, предпочли провести ночь под открытым небом, опасаясь новых толчков.

В субботу на страну обрушился ураган "Катя", сформировавшийся в Мексиканском заливе. Проливные дожди уже вызвали в штате Веракруз оползень, жертвами которого стали два человека. Повреждения получили более 250 домов, из опасных зон эвакуированы около 3000 жителей. Для оставшихся без крова властями открыты специальные центры, где людей обеспечивают пищей, и где они могут устроиться на ночлег.