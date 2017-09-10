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Сапар Исаков: Менеджмент компании "Kumtor Gold Company" будет пересмотрен

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366071_sa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446992-ru.html

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10 сентября 2017, 12:56       Комментарии

Существующий менеджмент компании "Kumtor Gold Company" будет пересмотрен. В компании будет образовано 5 департаментов, которые будут управлять рудником Кумтор. Из 5 директоров, которые будут возглавлять указанные департаменты, 3 директора будут назначены из числа граждан Кыргызстана. Об этом премьер-министр Сапар Исаков сказал в ходе ознакомления с деятельностью горнодобывающей компании "Kumtor Gold Company", осуществляющей добычу золота на месторождении Кумтор в Иссык-Кульской области.
Исаков осмотрел мастерскую по ремонту тяжелой техники, ознакомился с работой карьеров, посетил фабрику, где производят переработку руды и отлив конечной продукции – золота, посетил озеро Петрова и хвостохранилище.
"Сегодня мы обошли весь рудник Кумтор. Мои впечатления от рабочего процесса на руднике – самые позитивные. После определенных нареканий, которые были высказаны нами, компания "Centerra Gold Ink." начала приводить все в соответствии с нормами. То, что еще не начато, находится на стадии согласования с соответствующими министерствами и ведомствами, исследовательскими институтами. Речь идет об озере Петрова, состоянии отвалов и хвостохранилища. Мы встали на правильный путь работы рудника Кумтор. В ближайшее время между Правительством Кыргызской Республики и компанией "Centerra Gold Ink." будет подписано соответствующее соглашение. Это является первым нашим совместным шагом по урегулированию ситуации вокруг рудника Кумтор. Правительство Кыргызской Республики заинтересовано, прежде всего, в том, чтобы исправить все имеющиеся экологические вопросы на руднике Кумтор. Мы договорились о том, что ежегодные экологические выплаты будут увеличены в десять раз, с 310 тысяч долларов США до 3 миллионов долларов США. Эти средства Правительство Кыргызской Республики направит на решение экологических проблем озера Иссык-Куль и Иссык-Кульской области", - сообщил он.

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