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На кинофестивале в Венеции вручили "Золотых львов"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366070_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446991-ru.html

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10 сентября 2017, 13:01       Комментарии

В Венеции завершает свою работу 74-й кинофестиваль, который считают "прелюдией" к церемонии вручения "Оскара", сообщает Росбалт.
Главный приз - "Золотого льва святого Марка" - получил фильм Гильермо дель Торо "Форма воды" (The Shape of Water), который рассказывает о судьбе немой молодой женщины, влюбленной в человека-амфибию в период холодной войны.
Лучшей актрисой признана британка Шарлотта Рэмплинг за роль в картине "Ханна", а лучшим актером - ливанец Камель эль Баша, сыгравший в "Оскорблении". Об этом сообщается в Twitter фестиваля.
Гран-при жюри кинофестиваля удостоена израильская драма "Фокстрот" Самуэля Маоза, "Серебряный лев" за лучшую режиссуру достался французу Ксавье Леграну за "Опекунство".
Награду за лучший сценарий получил прославленный ирландский драматург Мартин МакДона ("Три биллборда на границе Эббинга, Миссури").
Приз Марчелло Мастроянни, который вручается лучшему молодому исполнителю роли, присудили Чарли Пламмеру, который сыграл в фильме "Положитесь на Пита". Специальный приз жюри достался ленте "Милая страна" австралийского режиссера Уорика Торнтона.
Венецианский кинофестиваль проходил с 30 августа по 9 сентября, за награды боролась 21 картина.

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