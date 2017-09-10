Шевченко проиграла Нуньес бой в рамках турнира UFC 215

10 сентября 2017, 12:01 Комментарии

Бишкек, 10.09.17. /Кабар/. Кыргызстанка Валентина Шевченко проиграла бразильянке Аманде Нуньес бой в рамках турнира UFC 215, который прошёл в Эдмонтоне (Канада).

Шевченко уступила Нуньес по очкам. По итогам пяти раундов судьи отдали победу бразильянки.

Напомним, что 9 июля бой между Шевченко и Нуньес в рамках турнира UFC 215 был отменен. Причиной отмены стала госпитализация бразильянки.

6 марта 2016 года Шевченко в рамках турнира UFC 196 уступила Нуньес. После этого кыргызстанка победила Холли Холм и Джулианну Пенью, получив, таким образом, право сразиться за чемпионский пояс.