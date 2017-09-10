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Шевченко настаивает на еще одном бое с НуньесШевченко настаивает на еще одном бое с НуньесЕЭК и ФАО обсудили стратегии продвижения агропродовольственного экспортаЕЭК и ФАО обсудили стратегии продвижения агропродовольственного экспорта

Шевченко проиграла Нуньес бой в рамках турнира UFC 215

Источник:
http://kabar.kg/news/shevchenk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446990-ru.html

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10 сентября 2017, 12:01       Комментарии

Бишкек, 10.09.17. /Кабар/. Кыргызстанка Валентина Шевченко проиграла бразильянке Аманде Нуньес бой в рамках турнира UFC 215, который прошёл в Эдмонтоне (Канада).
Шевченко уступила Нуньес по очкам. По итогам пяти раундов судьи отдали победу бразильянки.
Напомним, что 9 июля бой между Шевченко и Нуньес в рамках турнира UFC 215 был отменен. Причиной отмены стала госпитализация бразильянки.
6 марта 2016 года Шевченко в рамках турнира UFC 196 уступила Нуньес. После этого кыргызстанка победила Холли Холм и Джулианну Пенью, получив, таким образом, право сразиться за чемпионский пояс.

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