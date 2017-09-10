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СМИ: Лондон подозревает Тегеран в поддержке КНДР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366067_sm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446989-ru.html

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10 сентября 2017, 12:15       Комментарии

Власти Великобритании считают, что успехи Северной Кореи в разработке ядерного оружия могут быть связаны с тайной поддержкой со стороны Ирана. Об этом сообщает DW со ссылкой на источники газеты The Sunday Telegraph в британском правительстве.
Министерство иностранных дел Соединенного Королевства проводит расследование с целью выяснить, не помогла ли Пхеньяну одна из действующих или бывших ядерных держав, пишет издание. Иран возглавляет список стран, подозреваемых в передаче КНДР технологий, рассказал собеседник газеты. Россия также входит в этот перечень.
"Северокорейские ученые не лишены способностей, но очевидно, что они не действуют в полном вакууме", - приводит газета слова неназванного министра правительства Великобритании.
Ожидается, что 11 сентября Совета Безопасности ООН проголосует по вопросу ужесточения санкций против Северной Кореи. 3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

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