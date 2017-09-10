Доллар США: 68.5522 (+0.0022) 
Евро: 82.7048 (+0.7121) 
Золото: 43.43 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.59 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
малооблачно +28°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

СМИ: Лондон подозревает Тегеран в поддержке КНДРСМИ: Лондон подозревает Тегеран в поддержке КНДРШевченко проиграла Нуньес бой в рамках турнира UFC 215Шевченко проиграла Нуньес бой в рамках турнира UFC 215

Шевченко настаивает на еще одном бое с Нуньес

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446988-ru.html

Похожие новости

Шевченко проиграла Нуньес бой в рамках турнира UFC 215

Валентина Шевченко проиграла бой бразильянке Нуньес

Умеет бить, стрелять и танцевать — 7 фактов о Валентине Шевченко

Какие каналы и сайты покажут бой Шевченко и Нуньес 10 сентября — справка

Модели в КР все чаще отказываются выступать в бикини — Шевченко

10 сентября 2017, 12:06       Комментарии

БИШКЕК, 10 сен - Sputnik. Кыргызстанка Валентина Шевченко настаивает на еще одном бое с бразильянкой Амандой Нуньес. Об этом она заявила сразу после боя.
Шевченко проиграла Нуньес по очкам по итогам пяти раундов. После присуждения бразильянке победы Валентина осталась недовольна решением судей.
"Она не нанесла ни одного удара, посмотрите на ее лицо. Оно красное от моих ударов. Не понимаю, почему ей отдали победу. За два тэйкдауна? У нее были удары только по бедрам. И очень слабые. Я била больше и сильнее. Я разочарована, думаю, что решение неправильное. Настаиваю еще на одном бое здесь", - заявила Шевченко.
Встреча двух бойцов стала главным поединком турнира UFC 215 после того, как за день до соревнований был отменен бой за титул чемпиона в наилегчайшем весе между Деметриусом Джонсоном и Рэем Боргом. Отечественная спортсменка претендовала на титул чемпионки мира в легчайшем весе, который Аманда Нуньес завоевала, победив американку Ронду Роузи в декабре 2016 года. Бойцы уже встречались на турнире UFC 196 в марте прошлого года, тогда Нуньес одержала победу по очкам.
Теперь в послужном списке Шевченко 14 побед и 3 поражения, а у бразильской спортсменки 15 побед и 4 поражения.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум