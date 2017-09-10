Шевченко настаивает на еще одном бое с Нуньес

10 сентября 2017, 12:06 Комментарии

БИШКЕК, 10 сен - Sputnik. Кыргызстанка Валентина Шевченко настаивает на еще одном бое с бразильянкой Амандой Нуньес. Об этом она заявила сразу после боя.

Шевченко проиграла Нуньес по очкам по итогам пяти раундов. После присуждения бразильянке победы Валентина осталась недовольна решением судей.

"Она не нанесла ни одного удара, посмотрите на ее лицо. Оно красное от моих ударов. Не понимаю, почему ей отдали победу. За два тэйкдауна? У нее были удары только по бедрам. И очень слабые. Я била больше и сильнее. Я разочарована, думаю, что решение неправильное. Настаиваю еще на одном бое здесь", - заявила Шевченко.

Встреча двух бойцов стала главным поединком турнира UFC 215 после того, как за день до соревнований был отменен бой за титул чемпиона в наилегчайшем весе между Деметриусом Джонсоном и Рэем Боргом. Отечественная спортсменка претендовала на титул чемпионки мира в легчайшем весе, который Аманда Нуньес завоевала, победив американку Ронду Роузи в декабре 2016 года. Бойцы уже встречались на турнире UFC 196 в марте прошлого года, тогда Нуньес одержала победу по очкам.

Теперь в послужном списке Шевченко 14 побед и 3 поражения, а у бразильской спортсменки 15 побед и 4 поражения.

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