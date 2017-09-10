Началась предвыборная агитации в Кыргызстане — зампред ЦИК

10 сентября 2017, 12:22 Комментарии

БИШКЕК, 10 сен - Sputnik. В воскресенье стартовала предвыборная агитация, сообщил Sputnik Кыргызстан заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Абдыжапар Бекматов.

Выборы президента пройдут 15 октября.

"С 10 октября началась предвыборная агитация. Теперь кандидаты и их представители могут вести полноценную агитация, то есть встречаться с избирателями, вывешивать баннеры и так далее. Агитация завершается в 8:00 14 октября, то есть за сутки до начала голосования. Период агитации составляет 35 дней", - сообщил Бекматов.

Регистрация кандидатов продолжалась до 10 сентября.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });