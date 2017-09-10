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Началась предвыборная агитации в Кыргызстане — зампред ЦИК

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446987-ru.html

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10 сентября 2017, 12:22       Комментарии

БИШКЕК, 10 сен - Sputnik. В воскресенье стартовала предвыборная агитация, сообщил Sputnik Кыргызстан заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Абдыжапар Бекматов.
Выборы президента пройдут 15 октября.
"С 10 октября началась предвыборная агитация. Теперь кандидаты и их представители могут вести полноценную агитация, то есть встречаться с избирателями, вывешивать баннеры и так далее. Агитация завершается в 8:00 14 октября, то есть за сутки до начала голосования. Период агитации составляет 35 дней", - сообщил Бекматов.
Регистрация кандидатов продолжалась до 10 сентября.
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