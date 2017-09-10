Большинство руководителей Kumtor Gold Company будут кыргызстанцы — Исаков

10 сентября 2017, 12:25 Комментарии

БИШКЕК, 10 сен - Sputnik. Существующий менеджмент компании Kumtor Gold Company будет пересмотрен, сообщил журналистам премьер-министр Сапар Исаков.

Глава правительства в субботу посетил золоторудное месторождение Кумтор, после чего выступил перед журналистами.

"Существующий менеджмент компании Kumtor Gold Company будет пересмотрен. В компании планируется открыть пять департаментов, которые будут управлять рудником "Кумтор". Из пяти директоров, которые будут возглавлять указанные департаменты, троих назначат из числа граждан Кыргызстана", - сообщил премьер-министр.

В настоящее время руководство компании состоит из президента и четырех вице-президентов.

Кыргызстан в лице ОАО "Кыргызалтын" владеет 26,6 процентами акций Centerra Gold Inc., которая через Kumtor Gold Company разрабатывает золоторудное месторождение "Кумтор" в Иссык-Кульской области. Золото на руднике стали добывать в 1996-м, а спустя год началось коммерческое производство драгметалла.

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