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Большинство руководителей Kumtor Gold Company будут кыргызстанцы — Исаков

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446986-ru.html

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10 сентября 2017, 12:25       Комментарии

БИШКЕК, 10 сен - Sputnik. Существующий менеджмент компании Kumtor Gold Company будет пересмотрен, сообщил журналистам премьер-министр Сапар Исаков.
Глава правительства в субботу посетил золоторудное месторождение Кумтор, после чего выступил перед журналистами.
"Существующий менеджмент компании Kumtor Gold Company будет пересмотрен. В компании планируется открыть пять департаментов, которые будут управлять рудником "Кумтор". Из пяти директоров, которые будут возглавлять указанные департаменты, троих назначат из числа граждан Кыргызстана", - сообщил премьер-министр.
В настоящее время руководство компании состоит из президента и четырех вице-президентов.
Кыргызстан в лице ОАО "Кыргызалтын" владеет 26,6 процентами акций Centerra Gold Inc., которая через Kumtor Gold Company разрабатывает золоторудное месторождение "Кумтор" в Иссык-Кульской области. Золото на руднике стали добывать в 1996-м, а спустя год началось коммерческое производство драгметалла.
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