Начинается акция агитпоезд "Твой выбор - твое будущее"

10 сентября 2017, 11:36 Комментарии

Бишкек, 10.09.17 /Кабар/. В воскресенье 10 сентября в 18:00 начинается акция "Сенин добушун - сенин келечегин! - Твой выбор - твое будущее!". По собщению Центризбиркома КР на Старой площади г. Бишкек в 18:00 стартует акция-концерт агитпоезда. На мероприятие приглашены жители г. Бишкек, студенты, молодые активисты.

Агитпоезд "Сенин добушун - сенин келечегин! - Твой выбор - твое будущее!" - это мобильная информационная группа,которая знакомит избирателей об этапах выборного процесса, об особенностях новой избирательной модели, о процедуре голосования. Он также включает содержательные компоненты: информацию о полномочиях Президента, о тайне голосования, противодействие подкупу, внимание к правам избирателям ЛОВЗ – "Захвати с собой соседа!".

Участники акции молодые активисты, студенты, ди-джеи, артисты эстрады, творческие группы, лидеры мнений. В программе мероприятия: демонстрация информационных роликов, интенсивные интерактивы, содержательные викторины, флеш-мобы, распространение информационных материалов.