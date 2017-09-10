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Начинается акция агитпоезд "Твой выбор - твое будущее"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/nachinaet...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446985-ru.html

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10 сентября 2017, 11:36       Комментарии

Бишкек, 10.09.17 /Кабар/. В воскресенье 10 сентября в 18:00 начинается акция "Сенин добушун - сенин келечегин! - Твой выбор - твое будущее!". По собщению Центризбиркома КР на Старой площади г. Бишкек в 18:00 стартует акция-концерт агитпоезда. На мероприятие приглашены жители г. Бишкек, студенты, молодые активисты.
Агитпоезд "Сенин добушун - сенин келечегин! - Твой выбор - твое будущее!" - это мобильная информационная группа,которая знакомит избирателей об этапах выборного процесса, об особенностях новой избирательной модели, о процедуре голосования. Он также включает содержательные компоненты: информацию о полномочиях Президента, о тайне голосования, противодействие подкупу, внимание к правам избирателям ЛОВЗ – "Захвати с собой соседа!".
Участники акции молодые активисты, студенты, ди-джеи, артисты эстрады, творческие группы, лидеры мнений. В программе мероприятия: демонстрация информационных роликов, интенсивные интерактивы, содержательные викторины, флеш-мобы, распространение информационных материалов.

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