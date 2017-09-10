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Безопасность стран Центральной Азии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/bezopasno...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446984-ru.html

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10 сентября 2017, 11:53       Комментарии

Афганистан как составная часть Центральной Азии, как известно, всегда занимал особое значение в геополитических целях ведущих держав мира.
Безопасность Афганистана и установление стабильности в регионе находится в зоне интересов Центрально-Азиатских государств, которые обеспечиваются политическими интересами держав, деятельностью международных организаций и вовлечением самого Афганистана в региональный экономический процесс.
Тем не менее, складывающаяся в настоящее время ситуация в Афганистане, свидетельствует о наличии тенденции к росту напряженности в регионе в целом.
Так, по имеющимся данным, полученным в процессе анализа ряда СМИ и мнений экспертов есть веские основания ожидать дальнейшую дестабилизацию обстановки в Афганистане.
В частности, в данное время отсутствует единство в официальных структурах афганской государственности, наблюдается резкий скачок политического кризиса правительства национального единства (ПНЕ) и усугубляется противостояние между официальным Кабулом и вооруженной оппозицией.
Предпринимаемые крупными державами и авторитетными международными организациями меры по сохранению стабильности и созданию условий по мирным переговорам с "воинствующими" группировками особых результатов не приносят.
Учитывая вышеизложенное, утверждать о перспективах нормализации военно-политической обстановки в Афганистане не приходится. В настоящее время становится очевидным вопрос о том, что стабилизировать ситуацию в Афганистане военными операциями невозможно: ни Кабульская администрация, ни силы НАТО, действующие в рамках миссии "Решительная поддержка" не в состоянии уничтожить весь фундамент афганской вооруженной оппозиции, которая имеет определённую поддержку среди населения многих регионов страны.
Таким образом, главными факторами, оказывающими негативное влияние на развитие ситуации в Афганистане, являются: отсутствие единого курса в деятельности правительства национального единства; небывалый рост активности движения "Талибан"; расширение влияния религиозно-экстремистских организаций и движений, в том числе международной экстремистской организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ); бессилие афганских сил национальной безопасности (АСНБ) по причине их финансовой, а также материально-технической зависимости и так далее.
Опасность для стран Центральной Азии
Наиболее тревожным сигналом для стран Центрально-азиатского региона (ЦАР) считается перенос очагов нестабильности из юго-восточных районов на север страны, где вооруженные повстанцы, при поддержке иностранных "джихадистов" из стран ЦАР, развивают успешные боевые действия против правительственных войск.
Особо следует отметить, что ситуация в прилегающих к государственным границам Республики Узбекистан, Туркменистана и Таджикистана также усугубляется расширением ареала деятельности центрально-азиатского филиала ИГИЛ – так называемого "ДАИШ-Хорасан", численность боевиков которого, по сведениям афганских спецслужб, пополняется за счет пребывающих из Сирии и Ирака, достигает около 2 тысяч человек. Необходимо иметь ввиду, что большинство иностранных боевиков, пребывающих из ирако-сирийской зоны боевых действий, в основном выходцы из центрально-азиатских стран и Кавказа, которые не скрывают своих намерений вернуться в страны центрально-азиатского региона для продолжения "джихада", что опять же является опасностью для военно-политического руководства стран Центральной Азии.
Необходимо отдельно подчеркнуть, что угроза ИГИЛ для центрально-азиатских стран заключается в том, что в так называемую провинцию "ДАИШ-Хорасан" включены все страны ЦАР, и руководство ИГИЛ непременно будет стараться увеличить свое влияние в регионе. Кроме того, участие тысяч граждан из стран Центральной Азии в боевых действиях в Сирии и Ираке, возрастающее влияние идеи "салафитов" и "такфиристов" указывают на наличие определенной социальной базы в государствах региона для восприятия действующей идеологии ИГИЛ.
По мнению многих экспертов, факт присутствия боевиков ИГИЛ в Афганистане, особенно в приграничных к Центральной Азии северных провинциях страны может представлять серьезную угрозу странам Центрально-Азиатского региона. Правительство приграничных с Афганистаном республик необходимо иметь это ввиду и обеспечить безопасность своего региона за счет собственных сил и сотрудничества со странами-партнерами в военной и военно-технической сфере, укрепления государственных границ и проведения специальных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности государства.
Обострение обстановки в районе афгано-таджикской и афгано-узбекской границы может спровоцировать дестабилизационные процессы в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызской Республике, что крайне негативно повлияет на национальную безопасность региона в целом.
"Содружество"
Шерзод Абдулхасанов

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