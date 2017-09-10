ЕЭК и ФАО обсудили стратегии продвижения агропродовольственного экспорта

10 сентября 2017, 11:56 Комментарии

БИШКЕК, 10.09.17. /Кабар/. С 2010 по 2017 годы экспорт сельскохозяйственной продукции ЕАЭС увеличился более чем на 70%. В этой связи главной целью согласованной агропромышленной политики Союза является дальнейшее наращивание экспорта и развитие глубокой переработки сельхозсырья. Об этом заявил директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК Станислав Бубен на семинаре "Национальные программы и стратегии продвижения агропродовольственного экспорта", организованном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) совместно с Национальным союзом экспортеров продовольствия России, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

В мероприятии приняли участие представители московского и регионального офиса ФАО в Европе и Центральной Азии, Национального союза экспортеров продовольствия России, консалтинговой фирмы SEEDEV (Словения), ALIOR Bank (Польша), Евразийского банка развития.

По мнению Станислава Бубена, в странах ЕАЭС существуют все возможности для полного самообеспечения основными видами продовольствия и развития экспортного потенциала. "В 2016 году уровень самообеспеченности по основным сельскохозяйственным продуктам и продовольствию составил более 90 %, и в соответствии с национальными планами по развитию АПК прогнозируется дальнейший рост производства", – отмечает директор Департамента ЕЭК.

С момента создания Таможенного союза в 2010 году экспорт сельскохозяйственной продукции ЕАЭС увеличился более чем в полтора раза и в 2016 году составил 16,9 млрд долл. США. По экспорту отдельных товаров государства Союза занимают лидирующие позиции в мире: по пшенице – 1 место, по мороженной рыбе и пшеничной муке – 2 место, по ячменю – 3 место, по кукурузе – 5 место.

Однако страны ЕАЭС экспортируют в основном сырье. В структуре экспорта зерно занимает 36,9 %, рыба –17,7 %, жиры и масла растительные – 11,7 %. По словам директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК, целесообразно снижать долю сырья в структуре экспорта и диверсифицировать товарную структуру поставками продукции преимущественно глубокой переработки сельскохозяйственного сырья.

"Все это ставит перед нашими странами задачу диверсификации экспорта и формирования эффективной стратегии выхода на рынки третьих стран, основанную в том числе на углублении взаимодействия стран Союза в этой сфере и выработке совместных мер", – резюмировал Станислав Бубен.

Наращивание экспорта является одной из стратегических целей согласованной агропромышленной политики государств-членов ЕАЭС. Для ее реализации необходимо не только повышать конкурентоспособность производимой продукции, но и формировать эффективную систему поддержки агропродовольственного экспорта посредством заключения преференциальных соглашений с основными странами –партнерами ЕАЭС, внедрения мер по страхованию и кредитованию экспорта, международному лизингу, выставочно-ярмарочной и экспозиционной деятельности, а также осуществления согласованных действий стран ЕАЭС, направленных на развитие экспортного потенциала в сфере агропромышленного комплекса.