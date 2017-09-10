Омурбек Бабанов: Нам нужен рост ВВП не менее 12% в год, а не 3,8%, как сейчас

10 сентября 2017, 11:44 Комментарии

В Кыргызской Национальной филармонии имени Т.Сатылганова 10 сентября состоялась презентация предвыборной программы "Путь вперед" кандидата на пост президента Кыргызстана Омурбека Бабанова.

Свое видение развития Кыргызской Республики на ближайшие шесть лет Омурбек Бабанов представил в формате видео презентации.

Во вступительной части своего выступления Омурбек Бабанов заявил: "Всю современную историю нашей страны, мы только боремся с последствиями проблем, боремся с кризисами, оппозицией, инакомыслием. Не было четкого вектора, куда мы должны идти. Но пора разрушить устарелые стереотипы. Мы должны четко заявить - хватит застоя, пора начать движение, пора развиваться! Наш путь - Путь вперёд!"

По его словам, чтобы сегодня совершить прорыв и начать свой путь вперёд, нам нужно сделать три конкретных шага: провести честные выборы, выбрать народного лидера, сохранить стабильность.

Предвыборная программа "Путь вперед" состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов Президента, направленных, на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны.

Указ I. "Новая экономика и социальна политика" предусматривает ряд мер, направленных на ускоренное развитие экономики.

Существует 7 направлений, которые смогут развернуть экономику в сторону быстрого роста:

1. Качественное образование и современная медицина

2. Туризм, как локомотив экономики

3. Максимальные свободы инвесторам

4. Справедливая и простая налоговая система

5. Технологичное сельское хозяйство

6. Торговля международного уровня

7. Новая политика по отношению к мигрантам

Целью данного указа является вхождение Кыргызстана в 10-ку быстро развивающихся стран за 6 лет.

"Наш целевой ориентир - двукратное увеличение благосостояния каждого кыргызстанца к 2023 году. Нам нужен рост ВВП не менее 12% в год, а не 3,8%, как сейчас. Только таким образом к 2023 году ВВП КР составит $13,6 миллиардов долларов или почти триллион сомов, что в 2,1 раза больше, чем сейчас. Роль власти - создать такую атмосферу, в которой люди способны реализовать свои мечты и амбиции. Максимальный запрет на бесконечные проверки бизнеса", - сказал Бабанов.

Изготовитель: ОсОО АКИ "Кыргызстан", г. Бишкек, ул. Московская, 189.

Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т.

Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 10.09.2017 г. Тираж: 1.