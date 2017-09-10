Омурбек Бабанов: Президент будет доступен народу!

10 сентября 2017, 11:49 Комментарии

Кандидат на должность президента, лидер политической партии "Республика" Омурбек Бабанов сегодня, 10 сентября, презентовал свою предвыборную программу "Путь вперед!".

Программа Бабанова состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов Президента, направленных, на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны.

Указ II "Эффективное государственное управление". Цель кандидата - создать реально работающий госаппарат.

"Государственный аппарат должен быть небольшим, мобильным, эффективным и понимающим тенденции ХХI-века. Следующим шагом по достижению эффективного управления "на местах" является четкое разграничение полномочий между центром и органами местного самоуправления", - сказал Омурбек Бабанов.

Он отметил, что органы местного самоуправления, акимы должны быть заинтересованы в увеличении местного бюджета и развитии своего района.

"Каждый айыл окмоту, каждый аким должны иметь реальную власть! Они должны быть заинтересованы в увеличении местного бюджета. Нужно четко разграничить полномочия государственной власти и органов местного самоуправления. Когда я буду избран президентом, в каждом айыл окмоту будут мои общественные представители. Голос народа будет услышан!" - пообещал кандидат.

Изготовитель: ОсОО АКИ "Кыргызстан", г. Бишкек, ул. Московская, 189.

Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т.

Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 10.09.2017 г. Тираж: 1.