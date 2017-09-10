Доллар США: 68.5522 (+0.0022) 
Евро: 82.7048 (+0.7121) 
Золото: 43.43 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.59 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
ясно +23°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Безопасность стран Центральной АзииБезопасность стран Центральной АзииОмурбек Бабанов: Нам нужен рост ВВП не менее 12% в год, а не 3,8%, как сейчасОмурбек Бабанов: Нам нужен рост ВВП не менее 12% в год, а не 3,8%, как сейчас

Омурбек Бабанов: Президент будет доступен народу!

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446981-ru.html

Похожие новости

Омурбек Бабанов: Нам нужен рост ВВП не менее 12% в год, а не 3,8%, как сейчас

В мире происходят большие изменения, а мы до сих пор едем в старой повозке – Омурбек Бабанов

Омурбек Бабанов презентовал свою программу "Путь вперед"

Шоу началось! В республике стартовала агитация кандидатов в президенты

Кандидаты в Президенты КР заключили "джентльменское соглашение"

10 сентября 2017, 11:49       Комментарии

Кандидат на должность президента, лидер политической партии "Республика" Омурбек Бабанов сегодня, 10 сентября, презентовал свою предвыборную программу "Путь вперед!".
Программа Бабанова состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов Президента, направленных, на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны.
Указ II "Эффективное государственное управление". Цель кандидата - создать реально работающий госаппарат.
"Государственный аппарат должен быть небольшим, мобильным, эффективным и понимающим тенденции ХХI-века. Следующим шагом по достижению эффективного управления "на местах" является четкое разграничение полномочий между центром и органами местного самоуправления", - сказал Омурбек Бабанов.
Он отметил, что органы местного самоуправления, акимы должны быть заинтересованы в увеличении местного бюджета и развитии своего района.
"Каждый айыл окмоту, каждый аким должны иметь реальную власть! Они должны быть заинтересованы в увеличении местного бюджета. Нужно четко разграничить полномочия государственной власти и органов местного самоуправления. Когда я буду избран президентом, в каждом айыл окмоту будут мои общественные представители. Голос народа будет услышан!" - пообещал кандидат.
Изготовитель: ОсОО АКИ "Кыргызстан", г. Бишкек, ул. Московская, 189.
Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т.
Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 10.09.2017 г. Тираж: 1.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум