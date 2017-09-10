В Казахстане подорожает ГСМ, а что в КР? Мнение эксперта

10 сентября 2017, 11:44 Комментарии

В Казахстане ожидается рост цен на бензин и дизельное топливо. Эксперты в соседней стране связывают это осенне-полевыми работами, возвращением граждан из отпусков и инфляцией тенге. Как это может отразиться на Кыргызстане и отечественном рынке нефтепрорудуктов - с таким вопросом мы обратились к доктору экономических наук Жумакадыру Акенееву.

"Тот фактор, о котором вы говорите, если и будет иметь влияние на нашу республику, то очень ничтожное. Из всего объема горюче-смазочных материалов поступающих в Кыргызстан, из Казахстана завозится всего 6 – 7 процентов, все остальное мы получаем из России. Там ситуация стабильна и серьезных предпосылок для удорожания ГСМ пока нет", - рассказал "ВБ" эксперт.

Акенеев так же рассказал, о том, что есть незадействованные механизмы, применив которые можно наоборот снизить цены на топливо в Кыргызстане, причем значительно.

"У нас есть соглашение с Российе о беспошлинных поставках нефти, но мы не выбираем те объемы которые могли бы получать. Причем НПЗ в Токмаке и "Джунда" не работают на пределе своих возможностей. Если эти мощности будут задействованы, то стоимость бензина и дизеля можно снизить процентов на 20. Это вполне реально, так как в Кыргызстане дешевая рабочая сила и низкие тарифы на электроэнергию" - подытожил Жумакадыр Акенеев.