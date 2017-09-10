Доллар США: 68.5522 (+0.0022) 
Евро: 82.7048 (+0.7121) 
Золото: 43.43 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.59 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
ясно +23°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Мьянме повстанцы-рохинджа объявили о прекращении огняВ Мьянме повстанцы-рохинджа объявили о прекращении огняОмурбек Бабанов презентовал свою программу "Путь вперед"Омурбек Бабанов презентовал свою программу "Путь вперед"

Валентина Шевченко проиграла бой бразильянке Нуньес

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/valent...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446979-ru.html

Похожие новости

Умеет бить, стрелять и танцевать — 7 фактов о Валентине Шевченко

Какие каналы и сайты покажут бой Шевченко и Нуньес 10 сентября — справка

Модели в КР все чаще отказываются выступать в бикини — Шевченко

Сборная Кыргызстана (U-17) проиграла все матчи на Кубке президента Казахстана по футболу

КТРК-Спорт, возможно, покажет бой между Валентиной Шевченко и Амандой Нуньес

10 сентября 2017, 11:28       Комментарии

Кыргызстанка Валентина Шевченко проиграла бой за титул чемпиона по версии UFC действующей обладательнице пояса бразильянке Аманде Нуньес. Главный бой в рамках турнира UFC 215 состоялся сегодня, 10 сентября, в канадском городе Эдмонтон.
На протяжении пяти раундов обе спортсменки демонстрировали уверенный бой. Первый раунд Шевченко и Нуньес проводили разведку боем, атакуя в основном ногами. Во втором раунде Нуньес удалось показать лучший, нежели у Шевченко, результат, уверенно заняв центр восьмиугольного ринга. Лишь к четвертому раунду кыргызстанка начала активно атаковать, нанеся несколько успешных ударов в голову и корпус бразильянке Нуньес. Финальную точку поставил пятый раунд, преимущество в котором было на стороне Нуньес.
В итоге по результатам боя судьи предпочли отдать победу Нуньес. Кыргызстанка уступила бразильской спортсменке с минимальным разрывом. Первый судья отдал победу Шевченко — счет 47:48, результаты второго судьи – 48:47 в пользу Нуньес. Третий судья также предпочел отдать победу бразильянке со счетом 48:47.
The challenger loosening up in round 2!!
How do we have it? 1-1? 2-0?@Amanda_Leoa | @BulletValentina | RD 3 up NOW #UFC215 pic.twitter.com/vIMyXgBJOv
- UFC (@ufc) September 10, 2017

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум