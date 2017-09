Валентина Шевченко проиграла бой бразильянке Нуньес

10 сентября 2017, 11:28 Комментарии

Кыргызстанка Валентина Шевченко проиграла бой за титул чемпиона по версии UFC действующей обладательнице пояса бразильянке Аманде Нуньес. Главный бой в рамках турнира UFC 215 состоялся сегодня, 10 сентября, в канадском городе Эдмонтон.

На протяжении пяти раундов обе спортсменки демонстрировали уверенный бой. Первый раунд Шевченко и Нуньес проводили разведку боем, атакуя в основном ногами. Во втором раунде Нуньес удалось показать лучший, нежели у Шевченко, результат, уверенно заняв центр восьмиугольного ринга. Лишь к четвертому раунду кыргызстанка начала активно атаковать, нанеся несколько успешных ударов в голову и корпус бразильянке Нуньес. Финальную точку поставил пятый раунд, преимущество в котором было на стороне Нуньес.

В итоге по результатам боя судьи предпочли отдать победу Нуньес. Кыргызстанка уступила бразильской спортсменке с минимальным разрывом. Первый судья отдал победу Шевченко — счет 47:48, результаты второго судьи – 48:47 в пользу Нуньес. Третий судья также предпочел отдать победу бразильянке со счетом 48:47.

