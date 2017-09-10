В мире происходят большие изменения, а мы до сих пор едем в старой повозке – Омурбек Бабанов

10 сентября 2017, 11:42 Комментарии

За 26 лет ВВП других государств увеличивается в 10 раз, а у нас вырос всего на 2%. В мире происходят большие изменения, а Кыргызстан до сих пор едет в старой повозке. Об этом кандидат в президенты Омурбек Бабанов сообщил во время презентации своей программы в Бишкеке.

По его словам, Кыргызстан занимает 136-е место среди коррумпированных стран, и поэтому нужно искоренять коррупцию полностью.

"Наш народ говорит о безработице и коррупции. Только программа "Путь вперед" поможет развить нашу страну. Она состоит из конкретных шагов, которые позволят Кыргызстану войти в десятку развивающихся стран мира", – сказал он.

Омурбек Бабанов пообещал развить новую экономику и социальную политику.

"После того, как 15 октября меня изберут президентом Кыргызстана, моим первым указом будет Указ о развитии новой экономики и социальной политики. Кроме того, я издам ряд указаний, касающихся эффективности госаппарата — он будет работать на высшем уровне, искоренения коррупции в судебной власти, начала программы "Безопасный город" и развития внешнеэкономической политики", – пояснил он.