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В мире происходят большие изменения, а мы до сих пор едем в старой повозке – Омурбек Бабанов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/v-mire...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446978-ru.html

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10 сентября 2017, 11:42       Комментарии

За 26 лет ВВП других государств увеличивается в 10 раз, а у нас вырос всего на 2%. В мире происходят большие изменения, а Кыргызстан до сих пор едет в старой повозке. Об этом кандидат в президенты Омурбек Бабанов сообщил во время презентации своей программы в Бишкеке.
По его словам, Кыргызстан занимает 136-е место среди коррумпированных стран, и поэтому нужно искоренять коррупцию полностью.
"Наш народ говорит о безработице и коррупции. Только программа "Путь вперед" поможет развить нашу страну. Она состоит из конкретных шагов, которые позволят Кыргызстану войти в десятку развивающихся стран мира", – сказал он.
Омурбек Бабанов пообещал развить новую экономику и социальную политику.
"После того, как 15 октября меня изберут президентом Кыргызстана, моим первым указом будет Указ о развитии новой экономики и социальной политики. Кроме того, я издам ряд указаний, касающихся эффективности госаппарата — он будет работать на высшем уровне, искоренения коррупции в судебной власти, начала программы "Безопасный город" и развития внешнеэкономической политики", – пояснил он.

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