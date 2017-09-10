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В Мьянме повстанцы-рохинджа объявили о прекращении огня

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366069_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446977-ru.html

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Из Мьянмы бежали почти 300 тысяч человек, Бангладеш просит забрать их назад

10 сентября 2017, 11:29       Комментарии

Повстанцы-рохинджа, ведущие борьбу с правительственными войсками Мьянмы, объявили об одностороннем прекращении боевых действий на один месяц, чтобы положить конец гуманитарному кризису в северном штате Ракхайн (Аракан), передает Би-би-си.
"Армия спасения рохинджа Аракана" (ARSA) сообщила, что перемирие вступит в силу в воскресенье, и призвала армию Мьянмы также сложить оружие.
Обострение ситуации в Мьянме началось после того, как 25 августа члены ARSA провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и базу мьянманской армии. Погибли 12 силовиков и 77 повстанцев (по другим данным, в сумме около 120 человек). После этого войска начали жесткую силовую операцию.
Около 290 тысяч рохинджа, по предварительным данным, покинули Ракхайн после всплеска насилия и ищут убежища в Бангладеш.
ООН заявляет, что благотворительным организациям срочно нужно 77 млн долларов, чтобы помочь рохинджа, покинувшим Мьянму. По данным ООН, беженцы отчаянно нуждаются в пище, еде и медицинском обслуживании.
Мусульмане народности рохинджа - проживающие на западе преимущественно буддийской Мьянмы и не имеющие гражданства - говорят, что военные и буддисты в Ракхайне преследуют представителей меньшинства, сжигая их деревни.
Мьянма отрицает эти обвинения, утверждая, что военные борются с "террористами" рохинджа.
ARSA объявила о перемирии в заявлении, выпущенном в субботу. Группа также попросила гуманитарные организации возобновить свою работу.
Пока власти Мьянмы не комментировали инициативу повстанцев.
Гуманитарные организации в округе Кокс-Базар в Бангладеш сообщают об огромном числе беженцев, а журналисты описывают, как тысячи рохинджа ждут у обочин дорог, попрошайничают и пытаются добыть продовольствие.
Корреспондент Ассошиэйтед пресс видел, как один мужчина потерял сознание от голода в очереди за едой.
"Сейчас есть острая необходимость в 60 тысячах укрытий, а также еде, чистой воде и медицинском обслуживании, включая службы психиатрической помощи и специалистов для переживших сексуальное насилие", - заявил постоянный координатор ООН в Бангладеш Роберт Уоткинс.
Те, кто покинул Ракхайн, описывают поджоги деревень, побои и убийства, осуществляемые службами безопасности и буддистской молодежью.
Правительство Мьянмы утверждает, что боевики рохинджа и мусульмане в деревнях сами поджигают свои дома и нападают на немусульман, многие из которых также покидают свои дома из-за всплеска насилия.
Однако корреспондент Би-би-си в штате Ракхайн в четверг видел, как, предположительно, группа местных буддистов сжигает мусульманскую деревню.
В субботу международная правозащитная организация Amnesty International обвинила военных Мьянмы в минировании территории на границе с Бангладеш.
Пограничники в Бангладеш рассказали Би-би-си, что видели, как более сотни военных из Мьянмы недалеко от границы, предположительно, закладывают мины.
По мнению чиновников в Бангладеш, правительственные силы Мьянмы делают это, чтобы не дать рохинджа вернуться в свои деревни.
Власти Мьянмы пока не комментировали эти обвинения.
Положение рохинджа вызывает озабоченность и протесты во многих странах.
Фактический лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи, лауреат Нобелевской премии мира, подверглась критике за неспособность справиться с кризисом.

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