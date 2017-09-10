В Мьянме повстанцы-рохинджа объявили о прекращении огня

10 сентября 2017, 11:29 Комментарии

Повстанцы-рохинджа, ведущие борьбу с правительственными войсками Мьянмы, объявили об одностороннем прекращении боевых действий на один месяц, чтобы положить конец гуманитарному кризису в северном штате Ракхайн (Аракан), передает Би-би-си.

"Армия спасения рохинджа Аракана" (ARSA) сообщила, что перемирие вступит в силу в воскресенье, и призвала армию Мьянмы также сложить оружие.

Обострение ситуации в Мьянме началось после того, как 25 августа члены ARSA провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и базу мьянманской армии. Погибли 12 силовиков и 77 повстанцев (по другим данным, в сумме около 120 человек). После этого войска начали жесткую силовую операцию.

Около 290 тысяч рохинджа, по предварительным данным, покинули Ракхайн после всплеска насилия и ищут убежища в Бангладеш.

ООН заявляет, что благотворительным организациям срочно нужно 77 млн долларов, чтобы помочь рохинджа, покинувшим Мьянму. По данным ООН, беженцы отчаянно нуждаются в пище, еде и медицинском обслуживании.

Мусульмане народности рохинджа - проживающие на западе преимущественно буддийской Мьянмы и не имеющие гражданства - говорят, что военные и буддисты в Ракхайне преследуют представителей меньшинства, сжигая их деревни.

Мьянма отрицает эти обвинения, утверждая, что военные борются с "террористами" рохинджа.

ARSA объявила о перемирии в заявлении, выпущенном в субботу. Группа также попросила гуманитарные организации возобновить свою работу.

Пока власти Мьянмы не комментировали инициативу повстанцев.

Гуманитарные организации в округе Кокс-Базар в Бангладеш сообщают об огромном числе беженцев, а журналисты описывают, как тысячи рохинджа ждут у обочин дорог, попрошайничают и пытаются добыть продовольствие.

Корреспондент Ассошиэйтед пресс видел, как один мужчина потерял сознание от голода в очереди за едой.

"Сейчас есть острая необходимость в 60 тысячах укрытий, а также еде, чистой воде и медицинском обслуживании, включая службы психиатрической помощи и специалистов для переживших сексуальное насилие", - заявил постоянный координатор ООН в Бангладеш Роберт Уоткинс.

Те, кто покинул Ракхайн, описывают поджоги деревень, побои и убийства, осуществляемые службами безопасности и буддистской молодежью.

Правительство Мьянмы утверждает, что боевики рохинджа и мусульмане в деревнях сами поджигают свои дома и нападают на немусульман, многие из которых также покидают свои дома из-за всплеска насилия.

Однако корреспондент Би-би-си в штате Ракхайн в четверг видел, как, предположительно, группа местных буддистов сжигает мусульманскую деревню.

В субботу международная правозащитная организация Amnesty International обвинила военных Мьянмы в минировании территории на границе с Бангладеш.

Пограничники в Бангладеш рассказали Би-би-си, что видели, как более сотни военных из Мьянмы недалеко от границы, предположительно, закладывают мины.

По мнению чиновников в Бангладеш, правительственные силы Мьянмы делают это, чтобы не дать рохинджа вернуться в свои деревни.

Власти Мьянмы пока не комментировали эти обвинения.

Положение рохинджа вызывает озабоченность и протесты во многих странах.

Фактический лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи, лауреат Нобелевской премии мира, подверглась критике за неспособность справиться с кризисом.