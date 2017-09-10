Омурбек Бабанов презентовал свою программу "Путь вперед"

10 сентября 2017, 11:21 Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов пообещал добиться того, чтобы Кыргызстан оказался в десятке развивающихся стран. Об этом он заявил во на презентации своей программы.

По его словам, программа "Путь вперед" обеспечит достойную жизнь всем кыргызстанцам.

"Мы боремся с кризисом и коррупцией. Наши люди живут одним днем. Хватит! Мы и так долго сидели без дела. Наш путь только вперед. Для этого нужны 3 шага — честные выборы, достойный лидер и стабильность. Я долго думал, что проблема в государственной системе. На самом деле, проблема в лидере. Да, за последние 6 лет Атамбаев сделал многое. Но сегодня от будущего лидера зависит наша судьба", – сказал он.

Он привел в пример другие страны, которые сумели развиться за короткий срок и пообещал, что Кыргызстан войдет в число этих государств.

"Мы должны совершить действительно конституционную реформу. Мы должны перейти к президентской власти. В США только один президент, а в Германии только один премьер-министр. У нас на 6 млн человек приходится президент, правительство и большой аппарат. Есть изменения, но их мало. Очень мало", – заявил он.