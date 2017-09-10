Доллар США: 68.5522 (+0.0022) 
Евро: 82.7048 (+0.7121) 
Золото: 43.43 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.59 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
ясно +23°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Валентина Шевченко проиграла бой бразильянке НуньесВалентина Шевченко проиграла бой бразильянке НуньесВ Луксоре археологи обнаружили гробницу возрастом 3,5 тысяч летВ Луксоре археологи обнаружили гробницу возрастом 3,5 тысяч лет

Омурбек Бабанов презентовал свою программу "Путь вперед"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/omurbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446976-ru.html

Похожие новости

Омурбек Бабанов: Президент будет доступен народу!

Омурбек Бабанов: Нам нужен рост ВВП не менее 12% в год, а не 3,8%, как сейчас

В мире происходят большие изменения, а мы до сих пор едем в старой повозке – Омурбек Бабанов

Спецпрограмму для Центральной Азии обсудил Премьер-Министр РК с президентом ИБР

Каждый кандидат в президенты должен включить вопросы ЛОВЗ в свою программу, - министр соцразвития

10 сентября 2017, 11:21       Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов пообещал добиться того, чтобы Кыргызстан оказался в десятке развивающихся стран. Об этом он заявил во на презентации своей программы.
По его словам, программа "Путь вперед" обеспечит достойную жизнь всем кыргызстанцам.
"Мы боремся с кризисом и коррупцией. Наши люди живут одним днем. Хватит! Мы и так долго сидели без дела. Наш путь только вперед. Для этого нужны 3 шага — честные выборы, достойный лидер и стабильность. Я долго думал, что проблема в государственной системе. На самом деле, проблема в лидере. Да, за последние 6 лет Атамбаев сделал многое. Но сегодня от будущего лидера зависит наша судьба", – сказал он.
Он привел в пример другие страны, которые сумели развиться за короткий срок и пообещал, что Кыргызстан войдет в число этих государств.
"Мы должны совершить действительно конституционную реформу. Мы должны перейти к президентской власти. В США только один президент, а в Германии только один премьер-министр. У нас на 6 млн человек приходится президент, правительство и большой аппарат. Есть изменения, но их мало. Очень мало", – заявил он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум