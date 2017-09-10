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Фильм о профессиональном жулике из Оша покажут на кинофестивале в Торонто

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366011_fi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446975-ru.html

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Кыргызско-российский фильм "Сулейман-Тоо" покажут в Торонто

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10 сентября 2017, 10:41       Комментарии

Мировая кинолента кыргызско-российской киноленты "Сулайман-Тоо" пройдет на кинофестивале в Торонто (Канада). Об этом рассказала администратор кинокартины Чолпон Идрисова.
Международный кинофестиваль пройдет в Торонто с 7 по 17 сентября. Мировая премьера фильма состоится в рамках программы "Открытие".
Напомним, кыргызско-российская кинолента является дебютной полнометражной работой кинорежиссера Елизаветы Стишовой. Фильм был снят в городе Оше у подножия священной горы Сулайман-Тоо. В ленте рассказывается история одной необычной семьи. Главный герой Карабас - профессиональный жулик и двоеженец. Официальный брак его связывает с Жыпарой, рыночной гадалкой и целительницей. Их общему сыну Улуку сейчас исполнилось бы 11, но в возрасте четырех лет он бесследно исчез из больницы. Карабас остался с Жыпарой из жалости к ней. Но сострадание не мешает ему любить девушку Турганбюбю. Втроем они промышляют на рынках Кыргызстана. Новость о беременности Турганбюбю оставляет мало шансов Жыпаре сохранить отношения с мужем. Чтобы удержать Карабаса, Жыпара идет на отчаянный шаг – она берет мальчика из детского дома.
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Кинофорум в Торонто является одним из крупнейших кинофестивалей мира, который проводится с 1976 года. В отличие от многих других кинофестивалей, там отсутствует официальное жюри и главной наградой является Приз зрительских симпатий, присуждаемый по результатам зрительского голосования. Основная цель - поощрение и развитие сознания, осведомленности и понимания искусства кино.

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