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Фестиваль русского романса в Бишкеке

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366044_fe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446972-ru.html

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Бишкекские школьники приняли участие в олимпиаде мегаполисов в Москве

10 сентября 2017, 10:12       Комментарии

21 и 22 сентября в столице Кыргызстана пройдет первый фестиваль русского романса. Организаторы конкурса -
gредставительство Россотрудничества в КР и культурный центр "Гармония".
Как сообщается на сайте Россотрудничества, в конкурсе могут принять участие профессиональные певцы, студенты творческих вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и музыкальных школ, просто любители русского романса. Кроме представителей нашей станы в творческом конкурсе примут участие вокалисты из Казахстана и России.
По итогам конкурсного отбора состотся большой гала-концерт лауреатов и дипломантом "Романсиады". Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 сентября.

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