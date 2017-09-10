Фестиваль русского романса в Бишкеке

10 сентября 2017, 10:12 Комментарии

21 и 22 сентября в столице Кыргызстана пройдет первый фестиваль русского романса. Организаторы конкурса -

gредставительство Россотрудничества в КР и культурный центр "Гармония".

Как сообщается на сайте Россотрудничества, в конкурсе могут принять участие профессиональные певцы, студенты творческих вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и музыкальных школ, просто любители русского романса. Кроме представителей нашей станы в творческом конкурсе примут участие вокалисты из Казахстана и России.

По итогам конкурсного отбора состотся большой гала-концерт лауреатов и дипломантом "Романсиады". Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 сентября.