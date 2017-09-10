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Новости Кыргызстана

Астролог Рязанцев: открытые на этой неделе счета будут притягивать деньгиАстролог Рязанцев: открытые на этой неделе счета будут притягивать деньги

Шоу началось! В республике стартовала агитация кандидатов в президенты

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366065_sh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446971-ru.html

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А.Атамбаев выразил соболезнования президентам США и Мексики в связи с жертвами в результате ЧС

10 сентября 2017, 10:23       Комментарии

Сегодня, 10 сентября, в республике стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты.
Предвыборная агитация продолжится до 13 октября. В течение месяца кандидаты будут участвовать в
теледебатах, проводить встречи с избирателями, представлять свои предвыборные программы, публиковать в СМИ агитационные материалы, видеоролики, а работники штаба будут работать с населением. Также с сегодняшнего дня запрещено публиковать результаты различных опросов. исследований и прогнозов в пользу того или иного кандидата.
Кампания завершится за сутки до дня голосования - 14 октября. 15 октября пройдут президентские выборы.
напомним.
К участию в выборах допущены 13 кандидатов - Сооронбай Жээнбеков, Темир Сариев, Омурбек Бабанов, Бакыт Торобаев, Азимбек Бекназаров, Адахан Мадумаров, Эрнис Зарлыков, Улугбек Кочкоров, Арстанбек Малиев, Таалатбек Масадыков, Арстанбек Абдылдаев и Камчыбек Ташиев.

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