Шоу началось! В республике стартовала агитация кандидатов в президенты

10 сентября 2017, 10:23 Комментарии

Сегодня, 10 сентября, в республике стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты.

Предвыборная агитация продолжится до 13 октября. В течение месяца кандидаты будут участвовать в

теледебатах, проводить встречи с избирателями, представлять свои предвыборные программы, публиковать в СМИ агитационные материалы, видеоролики, а работники штаба будут работать с населением. Также с сегодняшнего дня запрещено публиковать результаты различных опросов. исследований и прогнозов в пользу того или иного кандидата.

Кампания завершится за сутки до дня голосования - 14 октября. 15 октября пройдут президентские выборы.

напомним.

К участию в выборах допущены 13 кандидатов - Сооронбай Жээнбеков, Темир Сариев, Омурбек Бабанов, Бакыт Торобаев, Азимбек Бекназаров, Адахан Мадумаров, Эрнис Зарлыков, Улугбек Кочкоров, Арстанбек Малиев, Таалатбек Масадыков, Арстанбек Абдылдаев и Камчыбек Ташиев.