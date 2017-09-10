Астролог Рязанцев: открытые на этой неделе счета будут притягивать деньги

10 сентября 2017, 10:21 Комментарии

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан он пояснил, что предстоящая неделя наиболее благоприятна для развития бизнеса и реализации давно задуманных дел. Появится возможность вернуть долги, осуществить отложенные поездки и переговоры, совершить удачные сделки и покупки.

"Можно заниматься поставкой грузов и отправкой писем. Наиболее удачна неделя для Овнов, Львов и Весов. 11 сентября - уникальный день для открытия банковских счетов и покупки кошельков. Они будут магическим образом притягивать к себе деньги, обеспечивая финансовое благополучие", - сказал Рязанцев.

Он отметил, что признания в любви помогут созданию союза.

"12 сентября приступайте к учебе. Даже непродолжительные тренинги обеспечат знаниями, необходимыми для карьерного роста. 14 и 15 сентября лучше всего заняться домашними делами. Доверительный разговор укрепит отношения в доме. Наиболее сложный день недели - среда. Некомфортные погодные условия и упадок сил могут испортить планы. Неделя может начаться с падения курса рубля к доллару и евро, но уже к середине недели рубль восстановит свои позиции", - сказал он.

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Прогноз на неделю по знакам Зодиака Овен. Внезапное предложение сослуживцев или знакомых совпадет с вашим видением и планами на ближайшую перспективу, поэтому, не раздумывая, дайте ответ. Не исключены поездки либо дела, связанные с оформлением документов для выезда, в любом случае хлопоты будут приятными. В середине недели немного расстроят родственники или друзья, могут вспомниться давние обиды.

Телец. Вас ждут финансовый успех и одновременно с этим траты на служебный роман, который к тому же не продлится долго. Оставьте заигрывания на потом, сейчас вам нужно сосредоточиться на работе и карьере. Немного риска и авантюрного задора не помешают достичь тех высот в карьере и бизнесе, о которых вы мечтаете.

Близнецы. Внимайте советам, которые вам будут давать деловые партнеры или просто знакомые, и чаще бывайте на всевозможных встречах и приемах. Полученные знания и связи станут хорошим подспорьем в делах, которые вы начнете. Полагаясь исключительно на себя и противопоставляя себя мнению окружающих, вы рискуете нажить себе врагов.

Рак. Вы можете провернуть выгодную сделку, хотя изначально ее успех будет довольно сомнительным. Прислушайтесь к интуиции и позвольте событиям разворачиваться. В то время как здравый расчет не даст ответа на то, что вы получите, пойдя на риск, вам надо просто не мешать, в конце концов деньги придут к вам. На новости издалека реагируйте спокойно - не настолько они плохи, как вам кажется.

Лев. Вы находитесь в прекрасном расположении духа, и ваши идеи сейчас будут поддержаны деловыми партнерами. Вы сможете заключить выгодные договоры и начать дела, в которых сможете показать все, на что способны. Повезет вам и в любви. Неожиданные знакомства кардинально изменят жизнь и могут привести к бракосочетанию. Людей семейных приятно порадуют дети своими достижениями.

Дева. На работе вероятны мелкие ссоры с руководством. Не спешите доказывать свою правоту, не тратьте попусту время для доказательства очевидного. Посвятите его общению с домочадцами и домашним делам. Вы можете многое сделать для обустройства домашнего очага.

Весы. Дальние поездки пока для вас нежелательны - вы потратите много нервов из-за мелких проволочек. Поездки предвидятся, но в основном на небольшие расстояния. Поездки к родственникам или друзьям будут удачными во всех отношениях. Вы хорошо проведете время и решите дела, актуальные на данный момент. Глобальные дела и поездки вам предстоят, но немного позже.

Скорпион. Вы достаточно легко решите вопросы, связанные с домом. Предстоят выгодные покупки или приобретения. Но в коммерции будьте осторожны. Ваши ожидания будут гораздо больше, чем получите. Особенно будьте осторожны с общественными деньгами.

Стрелец. Не стойте в тени и не стесняйтесь выражать свое мнение, если знаете, что правы. Вам нужно сейчас быть больше на виду, поскольку это поможет не просто привлечь внимание, но и поднять имидж в глазах окружающих, обрести знакомых, на которых сможете опираться в дальнейшем. В середине недели вероятны непродолжительные ссоры в доме.

Козерог. Вы получите поддержку и понимание тех, от кого ожидали этого меньше всего. Сейчас вам надо разобраться в себе и ближайшем окружении. Для дальнейшего продвижения необходимо опираться на людей, которые не бросят в последнюю минуту. В свою очередь отзовитесь на просьбы обратившихся за помощью. Умение не только принимать, но и оказывать помощь откроет вам в будущем любые двери.

Водолей. Вы благополучно прошли этап противоречий, и вновь ваши мысли и действия, несмотря на их революционность, воспринимаются положительно. Вы создаете коллектив единомышленников, во главе которого встанете. Вместе с командой вас ждут интересные открытия и достижения. В середине недели нежелательны походы в рестораны и любовные приключения.

Рыбы. Из многих затруднительных ситуаций вы сможете найти выход благодаря вмешательству влиятельных людей или просто стечению обстоятельств. Оформление различных документов пройдет безболезненно, а в карьере наметятся позитивные перемены. В семейной жизни, наоборот, бытовые проблемы могут вывести из себя и спровоцировать конфликт. Держите себя в руках. Гнев - не лучшее решение.

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