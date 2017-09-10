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Пострадавшие в ходе перестрелки в Киеве назвались гражданами Кыргызстана – МИД

Источник:
http://kabar.kg/news/postradav...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446969-ru.html

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10 сентября 2017, 9:47       Комментарии

Бишкек, 10.09.17. /Кабар/. Пострадавшие в ходе перестрелки в Киеве назвались гражданами Кыргызстана, сообщает пресс-служба МИД КР.
Как отмечается, по информации пресс-службы национальной полиции Шевченского района г.Киева (Украина), 8 сентября произошла погоня с перестрелкой. Две машины на иностранных номерах, из одной машины по второй открыли стрельбу. Обе машины скрылись с места преступления. В результате стрельбы были ранены двое граждан. Предварительно было сообщено о том, что они были граждане КР.
Для уточнения факта инцидента, 9 сентября был осуществлен выезд сотрудниками Посольства КР в Украине, в Киевскую городскую клиническую больницу, куда поступили двое потерпевших, представившиеся гражданами Кыргызстана.
По информации медиков, 8 сентября с.г. в 20.30.ч. в отдел поступили два гражданина. Со слов потерпевших, в журнале приема пациентов были записаны две фамилии:
1. М. А. А., 01.01.1989 года рождения, гражданство – "Кыргызстан".
2. Г. М. Р., 01.01.1986 года рождения, гражданство – "Кыргызстан".
При пациентах документы, подтверждающие их личность, отсутствовали.
Информация о том, что в конфликте были замещены граждане Кыргызстана пока, не подтверждается.
В настоящее время ведутся следственные мероприятия украинскими правоохранительными органами.

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