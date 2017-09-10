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На границе США и Мексики установили гигантский портрет ребенка

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366062_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446968-ru.html

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10 сентября 2017, 9:29       Комментарии

Гигантский щит с черно-белым изображением установлен на мексиканской стороне недалеко от города Тихуана. Со стороны американской территории кажется, будто ребенок держится руками за пограничную стену, передает Би-би-си.
Портрет маленького ребенка - инсталляция французского художника и фотографа .
По словам художника, он надеялся таким образом напомнить американским законодателям, проводящим иммиграционную политику, что у них "есть сердце".
View from the Mexican side pic.twitter.com/GKwyFjUepq
- JR (@JRart) 8 сентября 2017 г.
"Многие из тех, кто пересекают границу, делают это в надежде на лучшую жизнь, о чем и должна напоминать инсталляция", - приводит слова художника NBC 7 San Diego.
Возведение стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.
Предполагалось, что стоимость оснащенного техническими средствами безопасности заграждения может составить около 21 миллиарда долларов.
Американское руководство собиралось привлечь к финансированию строительства стены мексиканское правительство, которое решительно отвергало подобную возможность.
Изображение ребенка на границе между двумя странами стало одним из многих политических высказываний художника JR, которого иногда называют "французским Бэнкси".
В 2004-2006 годах художник отснял серию портретов молодых людей с окраин Парижа и обклеил ими улицы города. Работа совпала с массовыми беспорядками 2005 года в окрестностях французской столицы.
В 2007 году он придумал проект Face2Face: на стене, разделяющей Палестину и Израиль, были развешаны портреты живущих по обе стороны заграждения жителей.
В 2008-2009 годах JR создал свой самый зрелищный проект: в Рио-де-Жанейро на стенах фавел появилось множество изображений женских глаз.
Художник таким образом хотел привлечь внимание к личным трагедиям жительниц трущоб, который нередко погибали из-за уличных конфликтов и перестрелок. Позже к проекту присоединились города в Кении, Либерии и Индии.

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