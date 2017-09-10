МИД: Информация о том, что в перестрелке в Киеве были замешаны кыргызстанцы, пока не подтверждается

10 сентября 2017, 8:32 Комментарии

Министерство иностранных дел прокомментировало перестрелку в Киеве (Украина), в которой пострадали два кыргызстанца.

Как сообщает МИД со ссылкой на национальную полицию Шевченского района Киева, 8 сентября произошла погоня между двумя машинами с иностранными номерами, из одной машины по второй открыли стрельбу. Обе машины скрылись с места преступления.

По информации медиков, в 20:30 поступили два гражданина. Со слов потерпевших в журнале приема пациентов были записаны М.А, 1989 года рождения, Г.М., 1986 года рождения, у обоих гражданство Кыргызстана. Но у пациентов отсутствовали документы, подтверждающие их личность.

Информация о том, что в конфликте были замешаны граждане Кыргызстана, пока не подтверждается.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия украинскими правоохранительными органами.