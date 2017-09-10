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Новости Кыргызстана

Прогноз погоды по Бишкеку на 10 сентябряПрогноз погоды по Бишкеку на 10 сентября

МИД: Информация о том, что в перестрелке в Киеве были замешаны кыргызстанцы, пока не подтверждается

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446967-ru.html

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10 сентября 2017, 8:32       Комментарии

Министерство иностранных дел прокомментировало перестрелку в Киеве (Украина), в которой пострадали два кыргызстанца.
Как сообщает МИД со ссылкой на национальную полицию Шевченского района Киева, 8 сентября произошла погоня между двумя машинами с иностранными номерами, из одной машины по второй открыли стрельбу. Обе машины скрылись с места преступления.
По информации медиков, в 20:30 поступили два гражданина. Со слов потерпевших в журнале приема пациентов были записаны М.А, 1989 года рождения, Г.М., 1986 года рождения, у обоих гражданство Кыргызстана. Но у пациентов отсутствовали документы, подтверждающие их личность.
Информация о том, что в конфликте были замешаны граждане Кыргызстана, пока не подтверждается.
В настоящее время ведутся следственные мероприятия украинскими правоохранительными органами.

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