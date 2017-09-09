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Умеет бить, стрелять и танцевать — 7 фактов о Валентине ШевченкоУмеет бить, стрелять и танцевать — 7 фактов о Валентине Шевченко

В Оше девушка обвиняет брата в изнасиловании

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366064_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446965-ru.html

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9 сентября 2017, 22:08       Комментарии

 В Оше девушка написала заявление об изнасиловании в отношении родного брата. Об этом сегодня, 9 сентября, "ВБ" сообщил пресс-секретарь УВД южной столицы Замир Сыдыков.
По его словам, в заявлении девушка указала, что родной брат изнасиловал ее 20 августа. Придя домой, он подсыпал ей снотворное в напиток и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, якобы изнасиловал.
"В настоящий момент по данному факту проводится проверка. Опрошенный мужчина отрицает свою вину. Он объясняет заявление в отношении него тем, что между братом и сестрой были неприязненные отношения.  Назначена биологическая экспертиза. По итогам проверки и заключения экспертов будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины 1976 года рождения", - сказал Сыдыков.
Он подчеркнул, что в случае, если факт изнасилования не подтвердится, девушка понесет уголовную ответственность за дачу ложных показаний.

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