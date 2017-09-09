В Оше девушка обвиняет брата в изнасиловании

9 сентября 2017, 22:08 Комментарии

В Оше девушка написала заявление об изнасиловании в отношении родного брата. Об этом сегодня, 9 сентября, "ВБ" сообщил пресс-секретарь УВД южной столицы Замир Сыдыков.

По его словам, в заявлении девушка указала, что родной брат изнасиловал ее 20 августа. Придя домой, он подсыпал ей снотворное в напиток и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, якобы изнасиловал.

"В настоящий момент по данному факту проводится проверка. Опрошенный мужчина отрицает свою вину. Он объясняет заявление в отношении него тем, что между братом и сестрой были неприязненные отношения. Назначена биологическая экспертиза. По итогам проверки и заключения экспертов будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины 1976 года рождения", - сказал Сыдыков.

Он подчеркнул, что в случае, если факт изнасилования не подтвердится, девушка понесет уголовную ответственность за дачу ложных показаний.