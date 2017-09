Умеет бить, стрелять и танцевать — 7 фактов о Валентине Шевченко

9 сентября 2017, 21:03 Комментарии

БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. В воскресенье утром (по бишкекскому времени) состоится бой Ultimate Fighting Championship (UFC) 215, в котором сойдутся действующая чемпионка из Бразилии Аманда Нуньес и претендентка на этот титул - боец из Кыргызстана Валентина Шевченко.

Этот поединок станет главным боем вечера. Для Шевченко этот своего рода реванш, так как она проиграла Нуньес по очкам в марте прошлого года.

Бой за титул чемпиона должен был состояться еще в начале июля этого года на турнире UFC 213. Однако бразильянку госпитализировали за несколько часов до начала соревнований.

Sputnik Кыргызстан в преддверии поединка представляет 7 фактов о кыргызстанском бойце UFC. федерация тайского бокса КРВалентина Шевченко во время выступления на соревновании по муай-тай в Бангкоке

Начала заниматься спортом с пяти лет. Шевченко родилась 7 марта 1988 года в Бишкеке. Мать спортсменки Елена Шевченко является обладательницей черного пояса по таэквондо. Можно сказать, что яблоко от яблони упало недалеко. Валентина с пяти лет ходила на секцию таэквондо, а ее тренером и наставником с тех пор является Павел Федотов.

"Пуля". В 12 лет спортсменка выступила на одном из турниров в России по муй-тай (тайский бокс) против соперников, которые были старше ее на пять лет. Близкие Валентины для того, чтобы никто не удивлялся, в заявках писали, что спортсменке 17 лет, хотя будущему бойцу UFC было меньше. В 15 лет на турнире MMA в Казахстане ей в соперники досталась 25-летняя девушка. Шевченко была названа "Пулей" Павлом Федотовым за быстрые движения во время боя.

Выступает за рубежом. Она покинула Кыргызстан, чтобы выступать на высоком уровне на международных турнирах. Впервые Валентина вместе с сестрой Антониной и тренером отправились в Сочи. Она там продолжила заниматься тайским боксом, и выступать на турнирах. Старания дали свои плоды, кыргызстанка на сегодня является четырехкратной чемпионкой мира по тайскому боксу. Далее она переезжает в Перу для принятия новых вызовов.

Путь в UFC. В конце 2015 года Валентина отдыхала на Бали, когда ей позвонил менеджер и спросил, хочет ли она выступить под эгидой UFC против канадской спортсменки Сары Кауфман. Шевченко без раздумий согласилась. За неделю до боя был подписан договор, в тот же день она прилетает в американский город Орландо. В бою Кауфман сумела выстоять перед Шевченко лишь три раунда. После этого UFC предложило кыргызстанке контракт на еще семь поединков. Валентина уже провела четыре боя в рамках (UFC) - в трех одержала победу и в одном потерпела поражение. Она пока не одолела действующую чемпионку Аманду Нуньес, а горечь поражения после встречи с Шевченко испытали Сара Кауфман, Холли Холм и Жулианна Пенья. После победы над Холм, Шевченко вызывает на реваншный бой Нуньес. Поединок должен был состоятся 8 июля этого года, но бразильянка была госпитализирована из-за плохого самочувствия. Бой был перенесен на 9 сентября из Лас-Вегаса в канадский Эдмонтон.

Соцсети. Instagram-аккаунт Шевченко насчитывает 256 тысяч подписчиков. Она ведет свой аккаунт активно, загружая фотографии и видео с повседневной жизни.

Умело танцует лезгинку и играет на гитаре. Шевченко с раннего возраста не только занимается спортом, но и посвящает себя танцам. Она может исполнять ряд национальных танцев, в частности умело танцует лезгинку. В последний раз исполнение этого танца ею было на открытой тренировке перед боем в Эдмонтоне. Обучал ее танцам специалист из Грузии. Кроме танцев, Шевченко увлекается игрой на гитаре, пением и рисованием. Умеет стрелять. Валентина однажды сказала, что у нее есть пистолет и она умеет стрелять, но не носит оружие. © AP Photo / Nam Y. HuhВалентина Шевченко фотографируется с фанатами после победы над Холли Холм

Достижения. Шевченко является чемпионкой России по боксу, чемпион мира по кикбоксу по версии К-1. Мастер спорта международного класса по таэквондо. Признана лучшим тайбоксером мира среди женщин. В рейтинге UFC в весовой категории до 62 килограмма она занимает первое место.

