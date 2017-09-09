В Астане выбрали лучшие павильоны ЭКСПО-2017

9 сентября 2017, 20:26 Комментарии

Бишкек, 09.09.17 /Кабар/. В Астане состоялось награждение лучших павильонов стран-участниц выставки ЭКСПО-2017, сообщает "Казинформ".

Награды присуждались за выставочный дизайн и раскрытие темы в нескольких категориях. Среди совместных павильонов лучшим по дизайну международное жюри признало Плазу Карибского сообщества, в раскрытии темы - Таджикистан.

Победителями среди павильонов с площадью менее 400 квадратных метров стали Польша за дизайн и Финляндия - за раскрытие тематики.

В категории участников павильонов с площадью между 400 и 700 квадратными метрами в номинации "Выставочный дизайн" "золото" присудили Катару, за глубокое раскрытие темы - Швейцарии.

Среди участников павильонов с площадью свыше 700 квадратных метров лучшей по дизайну стала Россия, в раскрытии тематики - Германия.