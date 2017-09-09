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Новости Кыргызстана

Исаков: Средства Фонда рекультивации рудника Кумтор будут переведены под юрисдикцию КыргызстанаИсаков: Средства Фонда рекультивации рудника Кумтор будут переведены под юрисдикцию Кыргызстана"Centerra Gold Ink." выделит 50 млн. долларов Кыргызстану на строительство очистных сооружений"Centerra Gold Ink." выделит 50 млн. долларов Кыргызстану на строительство очистных сооружений

Достигнута договоренность с "Centerra" о выделении $10 млн. на современное оборудование для онкологического центра

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/dostignut...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446962-ru.html

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9 сентября 2017, 20:03       Комментарии

Бишкек, 09.09.17 /Кабар/. Достигнута договоренность о том, что компания "Centerra Gold Ink." выделит 10 млн. долларов США на закупку самого современного оборудования для онкологического центра. Об этом Премьер-министр КР Сапар Исаков сказал во время ознакомления с деятельностью горнодобывающей компании "Kumtor Gold Company", осуществляющей добычу золота на месторождении Кумтор в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.
"Принятое решение говорит о высокой социальной ответственности компании "Centerra Gold Ink.". Это очень важное решение, так как в нашей стране ежегодно от онкологических заболеваний умирает около 18 тыс. человек. Поэтому Президент КР Алмазбек Атамбаев принял решение о необходимости незамедлительного исправления сложившейся ситуации. Выделяемых 10 млн. долларов хватит для того, что бы обеспечить онкологический центр всем необходимым оборудованием, среди которого будет и специальное оборудование, позволяющее обнаруживать и лечить онкологические заболевания на ранней стадии", - подчеркнул он.
Премьер-министр С.Исаков также сообщил о том, что компания "Centerra Gold Ink." согласилась полностью выполнять рекомендации компании "AMEC", которая ведет экологический надзор за всеми работами на руднике Кумтор.
"На эти цели компания "Centerra Gold Ink." дополнительно выделяет 10 млн. долларов. По всем официальным документам, которые у нас имеются, руднику Кумтор осталось работать 8-10 лет. Вы знаете, что на руднике Кумтор работает около 3,5 тыс. человек. Правительство Кыргызской Республики заинтересовано в том, чтобы рудник Кумтор продолжил свою жизнедеятельность и дальше. Мы договорились о том, что компания "Centerra Gold Ink." выделит дополнительные средства, предварительно в размере 10 млн долларов США, которые будут направлены на проведение, совместно с кыргызской стороной, геологоразведочных работ. По этому вопросу будет подписано отдельное соглашение", - резюмировал Премьер-министр С.Исаков.

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