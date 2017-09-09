Исаков: Средства Фонда рекультивации рудника Кумтор будут переведены под юрисдикцию Кыргызстана

9 сентября 2017, 20:10 Комментарии

Бишкек, 09.09.17 /Кабар/. Достигнута договоренность о том, что средства Фонда рекультивации рудника Кумтор, которые составляют на данный момент 23 млн. долларов США, будут переведены из юрисдикции иностранного государства под юрисдикцию Кыргызстана. Об этом Премьер-министр КР Сапар Исаков сказал во время ознакомления с деятельностью горнодобывающей компании "Kumtor Gold Company". Об этом сообщил Отдел информационной политики Аппарата Правительства КР.

"Денежные средства Фонда рекультивации будут работать в интересах отечественной экономики до тех пор, пока они не будут нужны для проведения работ по рекультивации. В ближайшие 8-9 лет объем средств фонда рекультивации будет увеличен до 70 млн. долларов. Вместе с тем достигнута договоренность о том, что компания "Centerra Gold Ink." выделит 50 млн. долларов. По решению Правительства КР данные средства будут направлены на сооружение очистительных систем в городах и селах, расположенных в акватории озера Иссык-Куль. Эта работа будет вестись поэтапно. Важно, что строительство очистительных сооружений будет вестись и в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от самого рудника Кумтор", - заявил Премьер-министр С.Исаков.