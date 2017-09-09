9 реально красивых девушек из Центральной Азии

9 сентября 2017, 20:15 Комментарии

9 сентября – Международный день красоты. Эту дату стали отмечать с 1995 года, и ее инициаторами выступили косметологи: Международный комитет эстетики и косметологии (CIDESCO), который считается главной международной Ассоциацией терапии красоты в мире.

В нашем регионе красивых людей много, причем, далеко не всегда они прибегают к услугам инициаторов сегодняшнего праздника, а вот на международных конкурсах красоты, которые, кстати, часто проводятся именно 9 сентября, участвуют.

"Открытая Азия online" напоминает о самых ярких красавицах из нашего региона, которые сумели покорить зарубежную публику.

Кыргызстан

Буквально на днях кыргызстанская актриса и модель Аида Чоткараева представила страну на международном конкурсе красоты среди замужних дам "Миссис Вселенная – 2017". Главный приз конкурса Аиде не достался, но она стала обладательницей титула "Миссис фотогеничность".

Конкурс проходил в ЮАР в городе Дурбан с 28 августа по 3 сентября, и Чоткараева оказалась в числе 25 лучших моделей, принимавших участие в этом конкурсе. Всего в этом мероприятии участвовали 70 участниц со всего мира.

Главной миссис Вселенной стала представительница Вьетнама, титул первой и второй вице-миссис получили представительницы Габона и Пакистана.

Фото: Спутник Кыргызстана

В прошлом году кыргызстанскую модель и телеведущую Айжамал Осмонову провозгласили "принцессой Азии" в международном конкурсе красоты "Принцесса мира – 2016", который проходил в турецком городе Бодрум. Среди 24 участниц Айжамал попала в семерку самых лучших и кроме титула "Принцесса Азии", также получила звание "Мисс Элегантность". Кстати, для Айжамал – это не первый успех на международной арене: в 2015 году на конкурсе Asia Modal Festival в Южной Корее девушка победила в номинации "Лучшая манекенщица Центральной Азии".

Фото: Chic.kg

Еще одна участница из Кыргызстана Таттыбубу Самидин кызы представила свою страну на конкурсе "Мисс Мира" в 2015 году. Тогда он проходил на китайском острове Хайнань, и кыргызстанка сумела выбиться в топ-15 среди 117 красавиц из разных стран мира. Главный приз Таттыбубу не достался, но после участия в этом конкурсе у себя на родине девушка продолжила работу в индустрии красоты: теперь она работает директором проекта "Мисс Кыргызстан" и продвигает красавиц из Кыргызстана на международные конкурсы.

Таджикистан

Восемнадцатилетняя модель из Таджикистана Ёсуман Холова в этом году получила признание сразу в двух международных конкурсах красоты. В марте она стала первой вице-мисс международного конкурса красоты "Miss Global Tourism 2017 в Китае", где с ней за звание боролись модели из 60 стран мира. А в мае Ёсуман представила страну на международном конкурсе "Miss SuperTalent of the World" в Южной Корее, где ей удалось завоевать титул "Супермодель" и "Мисс мировое очарование", попасть в топ-7 и занять 6 место среди 165 стран мира.

В прошлом году модель из Таджикистана – 27-летняя мама пятерых (!) детей Парвина Саидова представила свою страну на гранд финале фестиваля красоты и моды "WORLD BEAUTY ASTANA 2016" и стала победительницей в номинации "Missis International-2016". В этом конкурсе приняли участие 120 моделей из разных стран мира. Кроме завоевания титула, Парвина за свою необычайную внешность и умение держаться на публике, получила приглашение от знаменитого кутюрье Пьера Кардена посетить Париж.

Казахстан

Жанна Жумалиева из Казахстана тоже представляла свою страну на самом главном конкурсе красоты – "Мисс Мира" в 2011 году. На этом конкурсе Жанна стала обладательницей титула "Лучшая топ-модель" и попала топ-15 самых красивых девушек мира из 122 представительниц.

Фото: Tengrinews.kz

Алматинка Акнур Джумабаева три года назад получила гран-при в международном конкурсе красоты "Королева планеты-2014". Акнур выбрали не только за внешние данные, но и за богатый, внутренний мир и образ жизни. У Акнур шестеро детей, два высших образования, собственный бизнес, а в свободное время она пишет портреты.

Фото: Tengrinews.kz

Узбекистан

В 2015 году уроженка Узбекистана Зара Кинг выиграла Гран-при и титул Miss European Bikini на конкурсе "World Bikini Model 2015", финал которого состоялся на Мальте. За звание самой красивой и спортивной девушки мира сражались 32 конкурсантки со всех уголков планеты. Узбекистан представляла красавица Зара, которая родилась в Бухаре, образование получила в США, а теперь живет и работает в Москве. Но на конкурсе красавица представляла свой родной Узбекистан.

Ирина Шарипова – уроженка Бухары, пожалуй, самая успешная красавица из нашего региона. Судите сами: семь лет назад она завоевала титулы "Мисс Татарстан -2010", "Первая вице-мисс Россия - 2010"; принимала участие в конкурсе красоты "Мисс мира-2010", где попала в топ лучших участниц. После мирового конкурса ее карьерный рост превзошел все ожидания: Ирина сотрудничала с Giorgio Armani, John Galliano, Dolce & Gabbana, стала одной из ведущих моделей на показе дома Chanel, а в 2014 году приняла участие в шоу бренда Victoria's Secret вместе с Адрианой Лимой, Алессандрой Амбросио и другими мировыми красавицами.

Ирина Шарипова на первом плане

Источник: Открытая Азия online