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Премьер Исаков накажет своего водителя за нарушение ПДД

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446959-ru.html

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9 сентября 2017, 20:12       Комментарии

БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. Премьер-министр Сапар Исаков пообещал наказать своего водителя за нарушение правил дорожного движения после критики в соцсетях, сообщила глава пресс-службы правительства Гульнура Торалиева.
Ранее премьер дал интервью одному из СМИ Кыргызстана. Журналист вместе с главой правительства ехала в машине. В этот момент оператор поймал кадр, когда машина поворачивает направо и не уступает пешеходу дорогу.
"Все независимо от рангов и должностей должны соблюдать ПДД, а в случае нарушения нести соответствующую ответственность", - сказал Исаков.
Глава кабмина поблагодарил пользователей соцсетей за активное информирование о нарушениях. Ранее Исаков заявлял, что правительством будет следить за публикациями о правительство в Кырнете.
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