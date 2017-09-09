Премьер Исаков накажет своего водителя за нарушение ПДД

9 сентября 2017, 20:12 Комментарии

БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. Премьер-министр Сапар Исаков пообещал наказать своего водителя за нарушение правил дорожного движения после критики в соцсетях, сообщила глава пресс-службы правительства Гульнура Торалиева.

Ранее премьер дал интервью одному из СМИ Кыргызстана. Журналист вместе с главой правительства ехала в машине. В этот момент оператор поймал кадр, когда машина поворачивает направо и не уступает пешеходу дорогу.

"Все независимо от рангов и должностей должны соблюдать ПДД, а в случае нарушения нести соответствующую ответственность", - сказал Исаков.

Глава кабмина поблагодарил пользователей соцсетей за активное информирование о нарушениях. Ранее Исаков заявлял, что правительством будет следить за публикациями о правительство в Кырнете.

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