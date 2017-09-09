"Centerra Gold Ink." выделит 50 млн. долларов Кыргызстану на строительство очистных сооружений

9 сентября 2017, 19:53 Комментарии

Бишкек, 09.09.17 /Кабар/. Достигнута договоренность о том, что компания "Centerra Gold Ink." выделит 50 млн. долларов США, которые будут направлены на строительство очистных сооружений. Об этом Премьер-министр КР Сапар Исаков сказал во время ознакомления с деятельностью горнодобывающей компании "Kumtor Gold Company", осуществляющей добычу золота на месторождении Кумтор в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики. "Достигнута договоренность о том, что компания "Centerra Gold Ink." приняла решение о выделении 50 млн. долларов. По решению Правительства КР данные средства будут направлены на строительство очистных сооружений в городах и селах, расположенных в акватории озера Иссык-Куль. Эта работа будет вестись поэтапно. Важно, что строительство очистительных сооружений будет вестись и в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от самого рудника Кумтор", - заявил находясь на Кумторе премьер-министр КР С.Исаков.