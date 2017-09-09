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Достигнута договоренность с "Centerra" о выделении $10 млн. на современное оборудование для онкологического центраДостигнута договоренность с "Centerra" о выделении $10 млн. на современное оборудование для онкологического центраВетер и снижение температуры — погода по Кыргызстану на 10 сентябряВетер и снижение температуры — погода по Кыргызстану на 10 сентября

"Centerra Gold Ink." выделит 50 млн. долларов Кыргызстану на строительство очистных сооружений

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/centerra-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446958-ru.html

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Сапар Исаков: Экологические выплаты по Кумтору будут увеличены в 10 раз и составят 3 млн долларов США

9 сентября 2017, 19:53       Комментарии

Бишкек, 09.09.17 /Кабар/. Достигнута договоренность о том, что компания "Centerra Gold Ink." выделит 50 млн. долларов США, которые будут направлены на строительство очистных сооружений. Об этом Премьер-министр КР Сапар Исаков сказал во время ознакомления с деятельностью горнодобывающей компании "Kumtor Gold Company", осуществляющей добычу золота на месторождении Кумтор в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики. "Достигнута договоренность о том, что компания "Centerra Gold Ink." приняла решение о выделении 50 млн. долларов. По решению Правительства КР данные средства будут направлены на строительство очистных сооружений в городах и селах, расположенных в акватории озера Иссык-Куль. Эта работа будет вестись поэтапно. Важно, что строительство очистительных сооружений будет вестись и в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от самого рудника Кумтор", - заявил находясь на Кумторе премьер-министр КР С.Исаков.

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