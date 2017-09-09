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Ветер и снижение температуры — погода по Кыргызстану на 10 сентября

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446957-ru.html

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9 сентября 2017, 19:32       Комментарии

БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. В воскресенье, 10 сентября, в Кыргызстане ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщается на сайте Кыргызгидромета.
В горных районах выпадет снег, на остальной территории без осадков.
Наблюдается постепенное снижение температуры. Если на 9 сентября метеорологи в столице прогнозировали 32 градуса, то на 10-е - уже 29 градусов тепла.
В Чуйской и Таласской областях ночью 16 тепла, днем до +29.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях в ночное время до +17, днем +30.
В Нарынской области ночью 8 тепла, днем 26 градусов со знаком "плюс".
В Иссык-Кульской области ночью +13, в дневное время до +24.
В Бишкеке ночью термометры покажут до +15, днем до 29 тепла.
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