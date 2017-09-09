Ветер и снижение температуры — погода по Кыргызстану на 10 сентября

9 сентября 2017, 19:32 Комментарии

БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. В воскресенье, 10 сентября, в Кыргызстане ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщается на сайте Кыргызгидромета.

В горных районах выпадет снег, на остальной территории без осадков.

Наблюдается постепенное снижение температуры. Если на 9 сентября метеорологи в столице прогнозировали 32 градуса, то на 10-е - уже 29 градусов тепла.

В Чуйской и Таласской областях ночью 16 тепла, днем до +29.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях в ночное время до +17, днем +30.

В Нарынской области ночью 8 тепла, днем 26 градусов со знаком "плюс".

В Иссык-Кульской области ночью +13, в дневное время до +24.

В Бишкеке ночью термометры покажут до +15, днем до 29 тепла.

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