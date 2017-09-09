Атамбаеву рассказали о подготовке энергосистемы к зиме

9 сентября 2017, 18:04 Комментарии

БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. Председатель Национальной энергетической холдинговой компании Айбек Калиев рассказал Алмазбеку Атамбаеву о работе энергетической системы страны и подготовке к отопительному сезону, сообщила пресс-служба главы государства.

Атамбаев и Калиев также обсудили работу по укреплению отечественной энергетики, в частности, остановились на реконструкции и модернизации Токтогульской ГЭС, что позволит нарастить мощность станции на 240 мегаватт и значительно увеличить срок ее эксплуатации.

Глава государства дал поручения по своевременному принятию мер и тщательной подготовке энергетической системы к предстоящему отопительному сезону для обеспечения ее стабильной и бесперебойной работы в осенне-зимний период.

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