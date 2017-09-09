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Атамбаеву рассказали о подготовке энергосистемы к зиме

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446955-ru.html

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9 сентября 2017, 18:04       Комментарии

БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. Председатель Национальной энергетической холдинговой компании Айбек Калиев рассказал Алмазбеку Атамбаеву о работе энергетической системы страны и подготовке к отопительному сезону, сообщила пресс-служба главы государства.
Атамбаев и Калиев также обсудили работу по укреплению отечественной энергетики, в частности, остановились на реконструкции и модернизации Токтогульской ГЭС, что позволит нарастить мощность станции на 240 мегаватт и значительно увеличить срок ее эксплуатации.
Глава государства дал поручения по своевременному принятию мер и тщательной подготовке энергетической системы к предстоящему отопительному сезону для обеспечения ее стабильной и бесперебойной работы в осенне-зимний период.
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