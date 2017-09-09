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Генсек ОДКБ посетил МИД Таджикистана

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/gensek-od...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446954-ru.html

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9 сентября 2017, 17:41       Комментарии

Бишкек, 09.09.17 /Кабар/. Министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Аслов принял накануне Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова, сообащет агентство "Авеста".
Как сообщает департамент информации МИД РТ, в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках ОДКБ, а также актуальные проблемы международной и региональной безопасности.
Также состоялся обмен мнениями по поводу подготовки к предстоящему заседанию Совета коллективной безопасности и другим заседаниям уставных органов Организации.

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