Генсек ОДКБ посетил МИД Таджикистана

9 сентября 2017, 17:41 Комментарии

Бишкек, 09.09.17 /Кабар/. Министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Аслов принял накануне Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова, сообащет агентство "Авеста".

Как сообщает департамент информации МИД РТ, в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках ОДКБ, а также актуальные проблемы международной и региональной безопасности.

Также состоялся обмен мнениями по поводу подготовки к предстоящему заседанию Совета коллективной безопасности и другим заседаниям уставных органов Организации.