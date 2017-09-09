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Генсек ОДКБ посетил МИД ТаджикистанаГенсек ОДКБ посетил МИД Таджикистана

Более $20 млрд заработали турецкие предприниматели в Казахстане - Н.Назарбаев

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/bolee-20-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446953-ru.html

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Президент Узбекистана посетит Казахстан

9 сентября 2017, 17:43       Комментарии

Бишкек, 09.09.17 /Кабар/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о достигнутых торгово-экономических соглашениях в рамках официального визита Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Астану, сообщило "Казинформ".
"Мы договорились о рассмотрении возможности в сфере пищевой, текстильной, горной промышленности, строительства, электроники. И межправительственная экономическая комиссия рассмотрит эти вопросы. Казахстан и Турция являются странами, которые издавна соединял Великий шёлковый путь, и на сегодня страны продолжают традицию объединения Востока и Запада. Всем известно, что Турция является важной транзитной страной с развитой инфраструктурой. С учётом этого я пригласил турецкую сторону совместно развивать транспортно-транзитный потенциал Казахстана", - сообщил Н.Назарбаев, подводя итоги встречи с Р.Эрдоганом в Акорде.
По словам Н.Назарбаева, в Казахстане успешно функционируют более 1600 предприятий с участием турецкого капитала. В Казахстане турецкие предприниматели выполнили подрядные работы на сумму более 20 млрд. долларов. "Также мы обсудили вопросы создания индустриальных зон между Казахстаном и Турцией. В этой связи проект "Новая синергия" охватывает 26 инвестиционных проектов на сумму более 900 млрд. долларов", - добавил Президент Казахстана.

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