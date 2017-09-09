Кандидаты в Президенты КР заключили "джентльменское соглашение"

9 сентября 2017, 17:35 Комментарии

Бишкек, 09.09.11 /Кабар/. Накануне старта агитационной кампании, кандидаты в Президенты Кыргызской Республики подписали Меморандум о ведении честной предвыборной борьбы.

Меморандум между зарегистрированными кандидатами на должность Президента КР подписали кандидат от партии СДПК Сооронбай Жээнбеков и самовыдвиженцы Арстанбек Абдылдаев, Таалатбек Масадыков, Токтайым Уметалиева, Арсланбек Малиев.

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР Нуржан Шайлдабекова подчеркнула значимость этого события, отметив, что подписание и соблюдение норм соглашения, позволит исключить использование запрещенных форм проведения агитации.

"Согласно этому документу кандидаты берут на себя ряд обязательств, направленных на то, чтобы агитационная кампания была основана на законе. Они обязуются исключить подкуп избирателей, способствовать борьбе правоохранительных органов с этим негативным явлением, нести личную ответственность, в том числе за действия своих сторонников, чтобы не допустить противоправные действия", - сообщила Н.Шайлдабекова.

Как отметила глава Центризбиркома, также кандидаты обязуются проявлять взаимное уважение к оппонентам, не допускать ложных публикаций, порочащих честь и достоинство других кандидатов, партий.

"Я думаю, такого рода "джентльменские соглашения" еще важнее законодательных ограничений. Хочется верить, что наши кандидаты не только люди слова, но и дела, что они будут выполнять взятые на себя обязательства", - сказала председатель ЦИК.

Также Н.Шайлдабекова добавила, что документ открыт для подписания и каждый зарегистрированный кандидат может заявить о своей готовности объединить усилия в борьбе против грязных выборных технологий, подписав данный Меморандум.