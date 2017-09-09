Доллар США: 68.5522 (+0.0022) 
Евро: 82.7048 (+0.7121) 
Золото: 43.43 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.59 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +31°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Страны Балтии попросили не называть их "бывшими советскими республиками"Страны Балтии попросили не называть их "бывшими советскими республиками"Исаков: в вопросе "Кумтора" в приоритет ставим экологию, а не деньгиИсаков: в вопросе "Кумтора" в приоритет ставим экологию, а не деньги

Кандидаты в Президенты КР заключили "джентльменское соглашение"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kandidaty...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446952-ru.html

Похожие новости

Спецпрограмму для Центральной Азии обсудил Премьер-Министр РК с президентом ИБР

Атамбаев выразил соболезнования президенту Мексики в связи с жертвами в результате землетрясения

А.Атамбаев выразил соболезнования президентам США и Мексики в связи с жертвами в результате ЧС

Президент А.Атамбаев поздравил Э.Рахмона с Днем независимости Таджикистана

Каждый кандидат в президенты должен включить вопросы ЛОВЗ в свою программу, - министр соцразвития

9 сентября 2017, 17:35       Комментарии

Бишкек, 09.09.11 /Кабар/. Накануне старта агитационной кампании, кандидаты в Президенты Кыргызской Республики подписали Меморандум о ведении честной предвыборной борьбы.
Меморандум между зарегистрированными кандидатами на должность Президента КР подписали кандидат от партии СДПК Сооронбай Жээнбеков и самовыдвиженцы Арстанбек Абдылдаев, Таалатбек Масадыков, Токтайым Уметалиева, Арсланбек Малиев.
Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР Нуржан Шайлдабекова подчеркнула значимость этого события, отметив, что подписание и соблюдение норм соглашения, позволит исключить использование запрещенных форм проведения агитации.
"Согласно этому документу кандидаты берут на себя ряд обязательств, направленных на то, чтобы агитационная кампания была основана на законе. Они обязуются исключить подкуп избирателей, способствовать борьбе правоохранительных органов с этим негативным явлением, нести личную ответственность, в том числе за действия своих сторонников, чтобы не допустить противоправные действия", - сообщила Н.Шайлдабекова.
Как отметила глава Центризбиркома, также кандидаты обязуются проявлять взаимное уважение к оппонентам, не допускать ложных публикаций, порочащих честь и достоинство других кандидатов, партий.
"Я думаю, такого рода "джентльменские соглашения" еще важнее законодательных ограничений. Хочется верить, что наши кандидаты не только люди слова, но и дела, что они будут выполнять взятые на себя обязательства", - сказала председатель ЦИК.
Также Н.Шайлдабекова добавила, что документ открыт для подписания и каждый зарегистрированный кандидат может заявить о своей готовности объединить усилия в борьбе против грязных выборных технологий, подписав данный Меморандум.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум