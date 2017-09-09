Страны Балтии попросили не называть их "бывшими советскими республиками"

9 сентября 2017, 17:39 Комментарии

По инициативе Латвии послы трех Прибалтийских государств - Латвии, Эстонии и Литвы - направили письмо в издание "Le Monde" на имя главного директора Люка Броннера с просьбой избегать применения к их странам выражения "бывшие советские республики". Об этом, как передает РБК, говорится в сообщении на сайте посольства Латвии во Франции.

Поводом для письма стала статья в Le Monde от 3 сентября о борьбе Финляндии с "гибридной угрозой" со стороны России. В материале была карта Финляндии и Прибалтийских государств, на которой они назывались "бывшими советскими республиками".

В письме дипломаты высоко оценили интерес французского издания к региону, отмечается в сообщении. Выдвигая свою просьбу, они указали на тот факт, что страны были незаконно оккупированы и присоединены СССР в 1940 году, что не признали европейские государства и в том числе Франция. Непризнание этого события "обеспечило непрерывность государственности Прибалтийских стран и восстановление независимости после распада СССР", - добавили в посольстве.

Послы договорились активно следить за публикациями во французских СМИ и обеспечивать "правильное отражение стран Балтии с точки зрения истории и международного права".

Латвия, Эстония и Литва были включены в сферу интересов СССР после подписания с Третьим Рейхом пакта Молотова - Риббентропа в 1939 году, который предполагал секретный протокол, разграничивающий сферы влияния двух государств в Европе. В июне 1940 года страны были присоединены к СССР. Совет Европы и США рассматривают присоединение стран Балтии как оккупацию и аннексию, Россия официально этого не признает.