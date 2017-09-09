Доллар США: 68.5522 (+0.0022) 
Евро: 82.7048 (+0.7121) 
Золото: 43.43 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.59 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +31°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Генсек ОДКБ посетил МИД ТаджикистанаГенсек ОДКБ посетил МИД ТаджикистанаКандидаты в Президенты КР заключили "джентльменское соглашение"Кандидаты в Президенты КР заключили "джентльменское соглашение"

Страны Балтии попросили не называть их "бывшими советскими республиками"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366061_st...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446951-ru.html

Похожие новости

Мирзиеев утвердил концепцию административной реформы в Узбекистане

Названо число погибших советских граждан на Кубе во время Карибского кризис

Двое кыргызстанцев пострадали в перестрелке в Киеве, один в реанимации

ЦИК отказала в регистрации К.Шайымбетову, Т.Асанбекову, Р.Карасартовой, Т.Кожогулову и К.Чороеву

Кадры страшного ДТП в Оше — машины всмятку, погибли двое

9 сентября 2017, 17:39       Комментарии

По инициативе Латвии послы трех Прибалтийских государств - Латвии, Эстонии и Литвы - направили письмо в издание "Le Monde" на имя главного директора Люка Броннера с просьбой избегать применения к их странам выражения "бывшие советские республики". Об этом, как передает РБК, говорится в сообщении на сайте посольства Латвии во Франции.
Поводом для письма стала статья в Le Monde от 3 сентября о борьбе Финляндии с "гибридной угрозой" со стороны России. В материале была карта Финляндии и Прибалтийских государств, на которой они назывались "бывшими советскими республиками".
В письме дипломаты высоко оценили интерес французского издания к региону, отмечается в сообщении. Выдвигая свою просьбу, они указали на тот факт, что страны были незаконно оккупированы и присоединены СССР в 1940 году, что не признали европейские государства и в том числе Франция. Непризнание этого события "обеспечило непрерывность государственности Прибалтийских стран и восстановление независимости после распада СССР", - добавили в посольстве.
Послы договорились активно следить за публикациями во французских СМИ и обеспечивать "правильное отражение стран Балтии с точки зрения истории и международного права".
Латвия, Эстония и Литва были включены в сферу интересов СССР после подписания с Третьим Рейхом пакта Молотова - Риббентропа в 1939 году, который предполагал секретный протокол, разграничивающий сферы влияния двух государств в Европе. В июне 1940 года страны были присоединены к СССР. Совет Европы и США рассматривают присоединение стран Балтии как оккупацию и аннексию, Россия официально этого не признает.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум