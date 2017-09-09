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Исаков: в вопросе "Кумтора" в приоритет ставим экологию, а не деньги

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446950-ru.html

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9 сентября 2017, 17:22       Комментарии

КУМТОР, 9 сен - Sputnik. При разработке золоторудного месторождения Кумтор в приоритет кабмин ставит вопросы экологии, а не деньги, сообщил премьер-министр Сапар Исаков в ходе визита на рудник.
По его словам, правительство провело переговоры с канадской компаний Centerra Gold Inc. и подготовило новый проект договора.
"23 миллиона долларов из рекультивационного фонда будут переведены в банки Кыргызстана. Этот же фонд в течение семи-восьми лет переведет 70 миллионов долларов. Через 8-10 лет месторождение закроется, но мы проведем работы, чтобы проект работал дольше", - сказал он.
Премьер добавил, что Centerra Gold Inc. переведет 50 миллионов долларов в Фонд развития природы на финансирование мероприятий по охране окружающей среды. Деньги направят на строительство очистительных сооружений на берегу озера Иссык-Куль.
Канадская компания также готова выделить 10 миллионов долларов на модернизацию Национального центра онкологии.
Ранее правительство сообщило, что Centerra Gold Inc. заявляет о готовности инвестировать в геологоразведку новых площадей в Кыргызстане с последующим совместным освоением месторождений через создание совместных предприятий с кыргызской стороной.
Кыргызстан в лице ОАО "Кыргызалтын" владеет 26,6 процента акций Centerra Gold Inc., которая разрабатывает золоторудное месторождение Кумтор в Иссык-Кульской области. Золото на руднике стали добывать в 1996-м, а спустя год началось коммерческое производство драгметалла.
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