Экономическая неделя Кыргызстана – 04-09.09.2017

9 сентября 2017, 16:35 Комментарии

"Кумтор" на доброе дело. Экологические выплаты по "Кумтору" будут увеличены в 10 раз и составят 3 млн. долларов США, заявил новоиспеченный премьер-министр КР Сапар Исаков во время своего посещения рудника на месторождении Кумтор. До этого уже было объявлено, что Правительство КР и компания "Центерра Инк" подпишут соответствующее заявление. Это является первым шагом на пути к урегулированию ситуации вокруг рудника "Кумтор". "Правительство Кыргызстана в первую очередь, заинтересовано в том, чтобы исправить все экологические вопросы на руднике", сказал премьер. С.Исаков дополнил, что новые средства Правительство будет направлять на решение определенных экологических проблем озера Иссык-Куль и Иссык-Кульской области.

Кроме того есть Фонд рекультивации компании. Средства этого Фонда сейчас составляют 23 млн. долларов. Теперь они будут переведены из юрисдикции иностранного государства в Кыргызстан. По словам премьер-министра, эти средства отдельным договором будут работать на экономику Кыргызстана, пока не потребуется нужда в рекультивационных работах.

Стало известно также, что в ближайшие 9 лет этот Фонд пополнится до 70 млн долларов США и эти средства будут работать на экономику Кыргызстана.

Помимо этого, компания "Центерра" по доброй воле приняло решение после подписания Соглашения с Кыргызстаном выделить вновь создаваемому Фонду 50 млн. долларов США. "И наше Правительство приняло решение, что эти денежные средства будут направлены на очистные сооружения вокруг Иссык-Куля. Это все будет поэтапно. Очень важно отметить, что будут охвачены села, расположенные вблизи рудника Кумтор", - сказал Исаков.

Рост потребления энергии. Потребление электроэнергии в энергосистеме Кыргызстана за август 2017 года составило 796,009 млн. кВтч. По данным компании "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", суточное максимальное потребление по мощности достигало 1550 МВт (10 августа 2017 г.), по электроэнергии 27,2 млн кВтч. (8 августа 2017 г.).

В прошлом году месячное потребление составляло 750,0 млн. кВтч., суточное максимальное потребление по мощности достигало 1450 МВт (11 августа г.), по электроэнергии 25,1 млн кВтч. (11 августа 2016 г.).

Предложение Узбекистану. Узбекским бизнесменам предложили выйти на рынки ЕАЭС и Европейского союза через Кыргызстан. Такую идею озвучил министр экономики КР Артем Новиков в ходе кыргызско-узбекского бизнес форума, который состоялся в дни исторического визита президента Узбекистана Ш.Мирзиеева в Кыргызстан. По словам новоиспеченного министра, в структуре товарооборота Кыргызстана доля Узбекистана составляет 4,4%, в т.ч. в экспорте – 6,6%, импорте – 3,6%. Страны намерены в нынешнем году довести объем взаимной торговли до 200 млн. долларов с прицелом выести его на рубеж в 500 млн. долларов. Такую задачу поставили главы двух стран.

Помощь оборудованием. Фермерам села Курсу Иссык-Кульской области, занятым в молочном секторе, предоставлено доильное оборудование в рамках кредитного продукта Российско-Кыргызского Фонда развития "Финансирование лизинговых операций через микрофинансовые организации".

Лизинговую операцию провело микрокредитное агентство "БТ Инновэйшнс" в рамках соглашения с РКФР, подписанным в конце марта 2017 года.

В Кыргызстане существует необходимость обеспечения доступа фермеров к качественному оборудованию для производства высококачественного молока. По данным Нацстаткомитета, в КР производится более 1,5 млн. тонн молока, из которых только 4% производится крупными предприятиями, остальной же объём производится частными мелкими домохозяйствами, которые поставляют на прилавки молоко разного качества.

Помощь финансами. Российско-Кыргызский Фонд развития увеличил лимит финансирования сахарному заводу ОАО "Каинды-Кант" на 1,5 млн. долларов США для приобретения дополнительного оборудования.

Покупаемое заводом оборудование – диффузионный аппарат – позволит увеличить мощность производства сахара с 3 тыс. до 3,5 тыс. тонн в сутки. Потребность в увеличении мощности переработки вызвана существенным ростом посевных площадей сахарной свеклы в Кыргызстане в 2016-2017 годах.

На модернизированный завод поставляют сырье более 3500 фермерских хозяйств, в результате реализации проекта число занятых в процессе выращивания сахарной свеклы возрастет на 35 тыс. человек.

Золото с рудника. На руднике Солтон-Сары за первое полугодие 2017 года было добыто более 21 кг золота при плане 17,4 кг.

ОАО "Кыргызалтын" сообщает, что добытое золото на руднике превысило прогнозные показатели почти на 21%. По сравнению с 2016 годом объем производства на руднике Солтон-Сары был увеличен на 12 кг.

С начала 2017 года на руднике увеличился объем добычи руды, и по итогам первой половины текущего года было добыто 14,8 тонны руды при плане 12,5 тонны. Это говорит о выполнении изначального плана на 118,4%.

Достичь таких показателей удалось за счет запуска в июне 2017 года второй линии, которая дает возможность добывать дополнительно еще порядка 6 кг золота в месяц.

Рудник Солтон-Сары является одним из производственных филиалов ОАО "Кыргызалтын" и расположен в 355 км от Бишкека в Нарынской области на северном склоне Капка-Ташского хребта на высоте 3500-3600 метров над уровнем моря. На руднике работают 157 сотрудника, а их среднемесячная заработная плата составляет 21 тыс. сомов.

Таможня прибавляет. С начала 2017 года Государственной таможенной службой обеспечено поступление таможенных платежей в сумме почти 21 млрд. сомов. Установленный для ГТС прогноз исполнен на 100,7%, иными словами собрано на 138 млн. сомов больше.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года, поступление таможенных платежей увеличилось на 2,6 млрд. сом или на 14,3%.

Электронная торговля. Китайская компания "Shanghai Xintong Group" сделала презентацию об электронной торговле на Круглом столе "Как развивать электронную торговлю в Кыргызстане" с участием представителей Министерства экономики КР и дирекцией СЭЗ "Нарын".

Компания является крупнейшей в сфере предоставления логистических услуг, электронной торговли, с оборотом более 500 млн. долларов США. Она имеет необходимые каналы для международной электронной торговли и сотрудничает с известными марками, как Амазон, Алибаба, Aliexpress, Ebay, Wish.

По итогам круглого стола между дирекцией СЭЗ "Нарын" и Шанхайской компанией подписан Меморандум о сотрудничестве.

ИАЦ "Кабар"