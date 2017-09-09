Почему коренным бишкекчанам трудно в столице?

9 сентября 2017, 16:54 Комментарии

Я фрунзенец в третьем поколении, и многие некоренные жители Бишкека думают, что живу я припеваючи. Ребята, уверяю вас, быть бишкекчанином - очень тяжелая, но, к сожалению, неоплачиваемая работа.

Миф о востребованности Я планирую обратиться в ЦОН, чтобы изменить в паспорте графу "место рождения". Почему? Многие думают, что коренные горожане сплошь работают на высокооплачиваемых и престижных должностях. Дескать, таких с руками и ногами отрывают. Да бросьте! Большинство президентов, министров и депутатов своим примером показали, что лучший способ сделать карьеру - родиться где угодно, кроме Бишкека.

Полезные связи Что греха таить, у городских, как правило, нет связей во многих кругах. Вам вряд ли чем-то поможет состоятельный Акыл байке, который живет на одной с вами улице. А вот с изменением графы "место рождения" мне обещал посодействовать приятель Нурик, односельчанин которого работает в ГРС.

Давай еще выпьем! Почему-то некоторые сограждане уверены, что городские любят выпить и достигли больших успехов в деле разрушения собственного организма. Они думают, что я пью, как конь, сапожник и рок-звезда вместе взятые. Отказ от прозрачного горячительного напитка в пользу виски приводит к тому, что меня обзывают "буржуем" (здесь смотрите пункт №1).

Ты же городской! - А где находится улица Попова?

- Понятия не имею.

- Да харош! Ты же городской...

Я знаю Бишкек ровно настолько, насколько мне надо, и во многих районах города никогда не бывал. Ребята, сегодня есть Google, 2ГИС и много других сервисов - зачем мучить бишкекчанина? Любой крупный город хорошо знают только таксисты, и те не всегда.

Бесплатный гид Эта ситуация часто проистекает из предыдущей. Если я знаю дорогу к чему-либо, без проблем покажу ее, но когда мне пришлось показывать таксисту, где расположена его (!) фирма, это было уже чересчур. В общем, фейспалм... Еще многие почему-то считают, что я знаю все ночные клубы в столице. Извините, за фрунзенское происхождение мне скидок не делают (опять возвращаемся к первому пункту).

При виде барана ты, наверное, в обморок падаешь? Именно так меня часто троллят. Если честно - нет, не упаду. Наоборот, крепко схвачу его за заднюю ногу, как делал последние 20 лет. Год назад я, хотя и с трудом, мог зарезать козу. Правда, процесс проходил под руководством многоопытного байке. Кстати, недавно выяснилось, что многие приезжие ничем не лучше меня. Уят, джигиттер!

Сложности в личной жизни Знаете, статус коренного бишкекчанина иногда сильно вредит. Например, приглашаешь девушку на тусовку, а она, скромница, не ходит в клубы - только в кофейни. Черт, да ты же только вчера отплясывала в клубе с Айбой!

Трудности с кыргызским языком Да, я очень плохо знаю кыргызский. Но, к сожалению, многие мои товарищи иногда изъясняются на таком бытовом языке, что просто "адабий тилди уккум келет".

Сорить-не сорить... Стоит мне нечаянно обронить обертку от мороженого, сразу слышу упреки: мол, для вас, городских, закон не писан. А если несу стаканчик из-под максыма до ближайшей урны, звучат насмешки: "Да, мы за чистый город". Хотя это всего лишь вопрос воспитания и культуры, который никак не зависит от места рождения.

В общем, давайте любить нашу прекрасную страну и ее столицу независимо от того, в каком роддоме вы появились на свет, и помнить, что нас всего 6 миллионов.

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