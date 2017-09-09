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В лонг-лист "Русского Букера" вошли "Закхок" и "Свидание с Квазимодо"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366060_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446947-ru.html

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Кыргызстанка не вошла в список лауреатов "Русской премии"

9 сентября 2017, 16:13       Комментарии

Жюри литературной премии "Русский Букер" огласило "длинный список" произведений, претендующих в этом году на премию за лучший роман на русском языке, передает NewsRu.com.
Всего оргкомитет получил 80 заявок на участие, но к конкурсу были допущены только 75. В процессе номинации приняли участие 37 издательств, 8 журналов, 2 университета и 11 библиотек. В лонг-лист, который по правилам премии не может превышать 24 пункта, вошли 19 произведений.
"Жюри, разобрав 75 представленных романов, весьма неожиданных порой, как глубоких, так и одиозных, пришло к мнению, что 19 из них заслуживают того, чтобы попасть в лонг-лист", - отметил председатель жюри Петр Алешковский.
В список претендентов вошли Ирина Богатырева ("Формула свободы"), Валерий Бочков ("Обнаженная натура"), Ольга Брейнингер ("В Советском Союзе не было аддерола"), Андрей Волос ("Должник"), Михаил Гиголашвили ("Тайный год"), Олег Ермаков ("Песнь тунгуса"), Калле Каспер ("Чудо: Роман с медициной"), Анна Козлова (F20), Владимир Лидский ("Сказки нашей крови"), Игорь Малышев ("Номах. Искры большого пожара"), Владимир Медведев ("Закхок"), Александр Мелихов ("Свидание с Квазимодо"), Александра Николаенко ("Убить Бобрыкина"), а также Дмитрий Новиков ("Голомяное пламя"), Андрей Рубанов ("Патриот"), Алексей Слаповский ("Неизвестность"), Анна Тугарева ("Иншалла. Чеченский дневник"), Саша Филипенко ("Красный крест") и Елена Чижова ("Китаист").
"Короткий список" из шести финалистов будет назван 26 октября, а 5 декабря станет известен победитель. Лауреат премии получит 1,5 млн рублей, а финалисты - по 150 тысяч рублей. В этом году "Русский Букер" будет вручен в 26 раз.

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