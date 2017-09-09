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Центерра выделяет 10 млн долларов для закупки оборудования для онкоцентра КР — Исаков

Источник:
http://kabar.kg/news/tcenterra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446946-ru.html

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9 сентября 2017, 16:15       Комментарии

Кумтор, 09.09.17 /Салтанат Абдраева – Кабар/. Компания "Центерра Голд Инк" выделяет 10 млн долларов для закупки оборудования для онкологического центра страны. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил премьер-министр Сапар Исаков по итогам рабочего визита на рудник Кумтор.
По его словам, данное решение компании "Центерра" говорит, что социальная ориентированность компании высока. Компания помимо этих 10 млн в будущем также будет помогать Кыргызстану в продвижении социального развития.
"В Кыргызстане ежегодно от онкологических заболевании погибают около 18 тыс человек. Это шокирующие цифры. И именно поэтому решение главы государства Алмазбека Атамбаева заключается в том, что мы должны исправить эту ситуацию незамедлительно. Поэтому мы делаем капитальный ремонт, чтобы довести онкологический центр до мирового уровня. И наши партнеры доставят оборудование", - сказал С.Исаков.
Глава правительства особо отметил, что среди всего этого оборудования будет специальный аппарат, который будет на ранней стадии определять онкологические заболевания.

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