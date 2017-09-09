Центерра выделяет 10 млн долларов для закупки оборудования для онкоцентра КР — Исаков

9 сентября 2017, 16:15 Комментарии

Кумтор, 09.09.17 /Салтанат Абдраева – Кабар/. Компания "Центерра Голд Инк" выделяет 10 млн долларов для закупки оборудования для онкологического центра страны. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил премьер-министр Сапар Исаков по итогам рабочего визита на рудник Кумтор.

По его словам, данное решение компании "Центерра" говорит, что социальная ориентированность компании высока. Компания помимо этих 10 млн в будущем также будет помогать Кыргызстану в продвижении социального развития.

"В Кыргызстане ежегодно от онкологических заболевании погибают около 18 тыс человек. Это шокирующие цифры. И именно поэтому решение главы государства Алмазбека Атамбаева заключается в том, что мы должны исправить эту ситуацию незамедлительно. Поэтому мы делаем капитальный ремонт, чтобы довести онкологический центр до мирового уровня. И наши партнеры доставят оборудование", - сказал С.Исаков.

Глава правительства особо отметил, что среди всего этого оборудования будет специальный аппарат, который будет на ранней стадии определять онкологические заболевания.