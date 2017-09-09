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Центерра выделяет 10 млн долларов для закупки оборудования для онкоцентра КР — ИсаковЦентерра выделяет 10 млн долларов для закупки оборудования для онкоцентра КР — Исаков

Сапар Исаков: Экологические выплаты по Кумтору будут увеличены в 10 раз и составят 3 млн долларов США

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sapar-isa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446945-ru.html

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9 сентября 2017, 16:23       Комментарии

Кумтор, 09.09.17 /Салтанат Абдраева – Кабар/. Экологические выплаты по Кумтору будут увеличены в 10 раз и составят 3 млн долларов США. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил премьер-министр Сапар Исаков по итогам рабочей поездки на рудник Кумтор.
Как он рассказал, правительство КР и комания Центерра подпишут соответствующее заявление. Это является первым шагом на пути к регулированию ситуации вокруг рудника Кумтор. "Правительство Кыргызстана в первую очередь, заинтересовано в том, чтобы исправить все экологические вопросы на руднике. Мы договорились с нашими коллегами, что ежегодные экологические выплаты в размере 300 тыс долларов будут увеличены в десять раз и составят 3 млн долларов. Эти денежные средства, правительство будет направлять на решение определенных экологических проблем озера Иссык-Куль и Иссык-Кульской области. Это очень важный момент", - сказал Исаков.
По его словам, кроме этого есть Фонд рекультивации. "Средства, которого мы не можем не пощупать, не увидеть. Средства этого Фонда на сегодня составляют 23 млн долларов. Мы договорились, что эти средства будут переведены из юрисдикции иностранного государства в Кыргызстан. И эти средства отдельным договором будут работать на экономику нашей страны, пока не будут нужны для рекультивационных работ", - заявил он.
Премьер особо отметил, что в ближайшие 9 лет этот фонд пополниться до 70 млн долларов США. И поэтому была достигнута договоренность, что эти средства не будут просто лежать, а будут работать на экономику Кыргызстана.
Помимо этого, компания Центерра, по его словам, по доброй воле приняло решение после подписания соглашения выделить вновь создаваемому Фонду 50 млн долларов США. "И наше правительство приняло решение, что эти денежные средства будут направлены на очистные сооружения вокруг Иссык-Куля. Это все будет поэтапно. Очень важно отметить, что будут охвачены села, расположенные вблизи рудника Кумтор", - сказал Исаков.
Глава кабмина сообщил, что ежегодные выплаты в Фонд, также будут направляться на решение экологических проблем области. Этот вопрос был согласован с главой государства А.Атамбаевым.

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