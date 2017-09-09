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Число жертв землетрясения в Мексике превысило 60 человек

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366059_ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446944-ru.html

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9 сентября 2017, 15:51       Комментарии

До 61 человека возросло число жертв землетрясения, которое произошло накануне вблизи берегов Мексики, сообщает Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.
По данным властей, впоследствии в ходе поисково-спасательных работ число жертв может превысить 80 человек.
Землетрясение, в частности, затронуло штаты Оахака, Чьяпас и Табаско; серьезный ущерб нанесен городу Хучитан-де-Сарагоса в штате Оахака.
СМИ сообщают, что президент Мексики Энрике Пенья Ньето совершил визит в этот город для изучения ситуации, и после поездки написал в твиттере, что в Хучитан-де-Сарагосе, первым делом, необходимо восстановить поставки воды и продовольствия, а также оказать медицинскую помощь всем нуждающимся.
По словам президента, Мексика столкнулась с сильнейшим из зарегистрированных в стране за последние как минимум 100 лет землетрясением, отмечают СМИ.
Власти предупреждают о возможном возникновении новых сильных афтершоков.
В пятницу у берегов Мексики была зафиксированы подземные толчки магнитудой 8,4. По данным Геологической службы США, за землетрясением последовали несколько афтершоков, магнитуды которых разнились от 4,5 до 5,7.

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