Какие каналы и сайты покажут бой Шевченко и Нуньес 10 сентября — справка

БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. В Эдмонтоне (Канада) состоится мировое бойцовское событие - турнир UFC 215, который подарит поклонникам зрелищное шоу.

За день до соревнований стало известно, что встреча UFC 215 Деметриуса Джонсона и Рэя Борга отменена. Вместо этого главным поединком турнира станет бой между чемпионкой в легчайшем весе Амандой Нуньес и претенденткой на этот титул кыргызстанкой Валентиной Шевченко.

Остается меньше суток до начала столь грандиозного мероприятия. Редакция Sputnik Кыргызстан разбирается в деталях турнира и дает справку о телеканалах и сайтах, на которых можно посмотреть бои в прямом эфире.

Где пройдет UFC 215? Место проведения турнира изменено. Организаторы решили на этот раз вместо традиционного T-Mobile Arena в Лас-Вегасе провести бой в канадском городе Эдмонтоне (провинция Альберта). Зрители соберутся на крытой Rogers Place, которая является домашней ареной клуба национальной хоккейной лиги "Эдмонтон Ойлерз".

Во сколько начнется турнир? Мероприятие в Канаде начнется в субботу вечером, но из-за 12-часовой разницы во времени жители Кыргызстана будут наблюдать за происходящим 10 сентября утром. Ранние предварительные поединки турнира начнутся, согласно расписанию, в 05.00 по бишкекскому времени. Основной кард стартует ровно в 7.00 по бишкекскому времени. Поединок между Нуньес и Шевченко ориентировочно состоится с 8.00 до 9.00.

Телеканалы и сайты, которые покажут бой Организаторы продают права на трансляцию, поэтому кыргызстанцы не смогут посмотреть бой на отечественных телеканалах.

Ниже представлен список онлайн-каналов и сайтов, которые будут показывать поединок, но есть вероятность, что их заблокируют, если у них не будет прав транслировать в нашем регионе:

<ul> <li>официальная группа UFC "ВКонтакте"</li> <li>в группе BEST of MMA в социальной сети "ВКонтакте"</li> <li>спортивный портал Rostrek.com</li> <li>портал смешанных единоборств MMA Core</li> <li>новостной сайт о смешанных единоборствах Cageside.ru</li> </ul> В этот раз телеканал "Матч ТВ" не будет показывать онлайн, но в качестве альтернативы выступает Setanta Sport+. Американский канал Fox Sports также проведет прямую трансляцию. Кроме этого, можно будет посмотреть на английском языке на сайте телеканала Fite.tv.

