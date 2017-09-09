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Какие каналы и сайты покажут бой Шевченко и Нуньес 10 сентября — справка

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446943-ru.html

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9 сентября 2017, 15:57       Комментарии

БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. В Эдмонтоне (Канада) состоится мировое бойцовское событие - турнир UFC 215, который подарит поклонникам зрелищное шоу.
<ul><li>Валентина Шевченко, она должна взять реванш</li><li>Нуньес, она действующая чемпионка мира</li><li>А бой может закончиться ничьей?</li><li>Поединок опять не состоится</li></ul>РезультатыВсе опросы var storageData = JSON.parse(localStorage.getItem('Vote')) || []; var voteId = 1035114324; var votePoll = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-poll'); var voteForm = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-form'); var showForm = true; if(storageData.indexOf(voteId.toString()) < 0 && showForm){ var el = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-poll'); votePoll.style.display = 'none'; voteForm.style.display = 'block'; } else{ var el = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-form'); voteForm.style.display = 'none'; votePoll.style.display = 'block'; } За день до соревнований стало известно, что встреча UFC 215 Деметриуса Джонсона и Рэя Борга отменена. Вместо этого главным поединком турнира станет бой между чемпионкой в легчайшем весе Амандой Нуньес и претенденткой на этот титул кыргызстанкой Валентиной Шевченко.
Остается меньше суток до начала столь грандиозного мероприятия. Редакция Sputnik Кыргызстан разбирается в деталях турнира и дает справку о телеканалах и сайтах, на которых можно посмотреть бои в прямом эфире.
Где пройдет UFC 215? Место проведения турнира изменено. Организаторы решили на этот раз вместо традиционного T-Mobile Arena в Лас-Вегасе провести бой в канадском городе Эдмонтоне (провинция Альберта). Зрители соберутся на крытой Rogers Place, которая является домашней ареной клуба национальной хоккейной лиги "Эдмонтон Ойлерз".
Во сколько начнется турнир? Мероприятие в Канаде начнется в субботу вечером, но из-за 12-часовой разницы во времени жители Кыргызстана будут наблюдать за происходящим 10 сентября утром. Ранние предварительные поединки турнира начнутся, согласно расписанию, в 05.00 по бишкекскому времени. Основной кард стартует ровно в 7.00 по бишкекскому времени. Поединок между Нуньес и Шевченко ориентировочно состоится с 8.00 до 9.00.
Телеканалы и сайты, которые покажут бой Организаторы продают права на трансляцию, поэтому кыргызстанцы не смогут посмотреть бой на отечественных телеканалах.
Ниже представлен список онлайн-каналов и сайтов, которые будут показывать поединок, но есть вероятность, что их заблокируют, если у них не будет прав транслировать в нашем регионе:
<ul> <li>официальная группа UFC "ВКонтакте"</li> <li>в группе BEST of MMA в социальной сети "ВКонтакте"</li> <li>спортивный портал Rostrek.com</li> <li>портал смешанных единоборств MMA Core</li> <li>новостной сайт о смешанных единоборствах Cageside.ru</li> </ul> В этот раз телеканал "Матч ТВ" не будет показывать онлайн, но в качестве альтернативы выступает Setanta Sport+. Американский канал Fox Sports также проведет прямую трансляцию. Кроме этого, можно будет посмотреть на английском языке на сайте телеканала Fite.tv.
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